Kotlíkové dotace podruhé. Startuje příjem žádostí, teď už bez front

V úterý úderem 10. hodiny v Olomouckém kraji startuje příjem žádostí o takzvané kotlíkové dotace. Na výměnu starého kotle na pevná paliva v rodinném domě za modernější a k ovzduší ohleduplnější zdroj tepla je ve II.vlně připraveno celkem 124 milionů korun.

Jedna domácnost může dosáhnout až na 120 tisíc.

Hejtmanství odhaduje, že by mělo být vyměněno až 1 800 kotlů. Žádosti bude kraj evidovat až do 30.listopadu.

Aktuálně: úvod bez problémůHladce běží od 10.hodiny elektronický příjem žádostí o kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. I když žadatelé mají deset dnů na doložení „papírové“ verze žádosti, včetně potřebných příloh, očekávají úředníci, že někteří jednotlivci mohou dorazit na krajský úřad již během dneška.

„Vše je v pořádku, bez zádrhelů. Lidé volají, že se zaevidovali, máme zpětnou vazbu a vše funguje v pohodě,“ uvedla deset minut po spuštění evidence Stanislava Palová z odboru strategického rozvoje krajského úřadu.

Žádost o poskytnutí dotace se v II.vlně vyplňuje výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

Elektronické žádosti si mohli lidé prostřednictvím krajského webu vytvářet už v uplynulých týdnech.

Zájemci o finanční podporu na výměnu starých kotlů se musí registrovat na webové stránce https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/.

Po jejich odeslání získali unikátní PID kód, který si teď musí registrovat, aby úřad mohl žádost přijmout.

„Tímto krokem dojde k vytvoření seznamu žadatelů a dle tohoto pořadí budou jednotlivé žádosti následně kontrolovány a schvalovány,“ uvedla Stanislava Palová z krajského úřadu.

Osobně podat žádost nelze. Alespoň ne v prvních dnech od zahájení evidence. Úředníci chtěli předejít frontám a nocování žadatelů v budově krajského úřadu.

Tlačítko pro samotnou evidenci bude aktivní od dnešní 10. hodiny na odkaze uvedeném na internetových stránkách kraje.

Přetížení prý nehrozí

Problémy s přetížením systému by podle úředníků nastat neměly.

Technická novinka prošla podle úředníků několika zátěžovými zkouškami, do kterých hejtmanství zapojilo žáky středních škol. Ti v roli žadatele o dotaci na dálku testovali samotnou evidenci. Studentů bylo celkem 1200, evidovali i opakovaně a systém nápor podle úředníků bez potíží ustál.

„Tím, že se neposílají žádná data, žádné přílohy, ale zadají se pouze tři údaje, jedním z nich je PID žádosti, nemělo by dojít k zahlcení,“ uvedla Stanislava Palová z odboru strategického rozvoje krajského úřadu.

Po zaevidování musejí zájemci o dotaci do 10 pracovních dnů od elektronické evidence donést žádost také v listinné podobě – originál podepsaný příjemcem, a to spolu s požadovanými přílohami. Kraj bude žádosti přijímat až do 30. listopadu.

Ve II.vlně je k dispozici celkem 124 milionů korun. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka by částka měla stačit, aby se dostalo na všechny.

Dalších 42 milionů je podle hejtmana v záloze pro případ, že by bylo potřeba vypsat ještě třetí kolo v následujícím roce.

Zateplení už nepožadují

Peníze je v tomto kole možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva.

Podpořit už ale není možné kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Novinkou je také zrušení požadavku na takzvaná mikroenergetická opatření, například výměnu oken či zateplení.

Nově je nastavena poměrně velkorysá kombinaci s programem Nová zelená úsporám.

Dotace se opět budou vyplácet zpětně, tedy poté, co v rodinném domě dojde k výměně zdroje vytápění. Výše podpory, na kterou může žadatel dosáhnout, souvisí s typem zdroje.

Maximální částka, kterou může kraj výměnu dotovat, je 120 tisíc korun. U takzvaných prioritních obcí s horším ovzduším je to ještě více. Žadatelé musejí změnu provést nejpozději do konce listopadu následujícího roku.

O dotaci mohou žadatele připravit vlastní chyby

O úspěch v boji o desítky tisíc korun na výměnu vytápění v rodinném domě mohou žadatele připravit vlastní chyby. Zapomínají doložit fotografie starého kotle a ve lhůtě 15 dnů doplnit, co jim úředníci vytkli při kontrole přijatých žádostí. Vyplývá to ze zkušeností z I.vlny kotlíkových dotací v Olomouckém kraji, v níž bylo vyplaceno necelých 153 milionů korun.



V rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. bylo vyřazeno 91 žádostí. „Nejčastějším důvodem bylo nedoplnění žádosti ve lhůtě 15 pracovních dnů, a to zejména fotodokumentace,“ informovala Stanislava Palová z krajského úřadu.



Fotodokumentace starého zařízení v dostatečné kvalitě je nezbytná. „Nebyli schopni doložit nebo to nestihli ve lhůtě 15 dnů – nechali se vyřadit nebo ztratili o dotaci zájem,“ poznamenala.



Problémy se vyskytují také v tom, že zájemce o dotaci vyměnil kotel už před 15. 7. 2015, tedy před datem takzvané způsobilosti výdajů v rámci prvního kola. V jednom případě došlo k neproplacení žádosti. „Jak žadatel doložil vyúčtování, bylo zjištěno, že faktury byly vystaveny dříve,“ vysvětlila Palová.



Chybovalo se také v závěrečném vyúčtování. Kvůli tomu však nikdo o peníze na změnu vytápění nakonec nepřišel. „Vyzýváme příjemce dotace k doplnění vyúčtování dotace, nicméně jedná se o požadavky, které vyplývají z podmínek dotačního programu a vždy jsou doplněny,“ sdělila Stanislava Palová.



Doplňování žádosti na základě kontroly úplnosti a správnosti údajů v samotné žádosti o peníze a přílohách ovšem bylo pro úředníky i žadatele značně časově náročné. „Nicméně většina žadatelů požadavky doplnila,“ dodala.



Ve II. vlně by tedy žadatelé měli podle úředníků věnovat velkou pozornost splnění podmínek dotačního programu, doložení všech povinných příloh a provázanost příloh.



„Aby údaje o stávajícím kotli byly shodné s údaji v dokladu o kontrole technického stavu a provozu kotle. V rámci realizace je nutné ověřit, že nově pořízený zdroj vytápění je uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. vlnu kotlíkových dotací,“ upozornila.