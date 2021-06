Aquapark Prostějov

Prostějovský aquapark Zdroj: DeníkProstějovský vodní areál Koupelky má otevřeno od 4. června. Nabízí rekreační bazén, 25m plavecký bazén, dětský bazén, skluzavky, tobogán, umělý vodní proud, houpací bazén. Voda ohřívána tepelnými čerpadly.

K dispozici občerstvení, dětská hřiště, sportovní hřiště. Velké parkoviště v Anenské ulici.

Vstupné: celodenní 100 Kč dospělý, 70Kč 6-18 let, 40 Kč 3-6 let, do 3 let zdarma. Rodinné 300 Kč

Otevírací doba: po - ne 10.00 - 19.00 hod