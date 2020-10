Covidová epidemie nabrala na síle a hygienici v těchto dnech čelí značnému náporu, který je nesrovnatelný se situací z letošního jara. Laboratoře denně odhalují stovky nově pozitivních s koronavirem SARS-CoV-2 v Olomouckém kraji a hygienici se vydávají trasovat kontakty. Znovu a znovu.

Andrea Škurková z KHS Olomouckého kraje | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Pomáhají externí call centrum, studenti a měly by přijít další posily. Nakolik se společně daří podchytit všechny nakažené a poslat je do izolace? Pomáhá takzvané sebetrasování v rámci chytré karantény? Nevzdali to již někteří hygienici kvůli enormní zátěži, která nejenže nebere konce, ale ještě se stupňuje? V rozhovoru pro regionální Deník odpovídá Andrea Škurková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.