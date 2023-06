Tradiční výstavu dětských prací hostí od minulého čtvrtku Galerie M+M v Hranicích.

Výstava dětských prací v Galerii M+M v Hranicích. | Foto: Jiří Necid

Představují se na ní nejen žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Hranice. Slavnostní vernisáž zpestřil Hranický dětský pěvecký sbor.

K vidění je do soboty 17. června, a to od středy do neděle v době od 13 do 17 hodin.