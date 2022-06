Peter Nagy vystupoval v zákulisí skromně a ochotně se fotil s fanoušky. „Hrál jsem v Přerově už tolikrát, že vlastně ani nevím, kolikrát to bylo. Vždycky tady bylo ale skvělé a vnímavé publikum,“ ocenil v rozhovoru pro Deník. Na své legendární hity, kterými si získal fanoušky na začátku kariéry v osmdesátých letech, prý nezanevřel.

„Nepatřím mezi zpěváky, kteří mají hity, a pak říkají, že je neradi hrají. Když máte písničky, které se lidem líbí a chtějí je poslouchat, tak je to boží dar. Já vždycky říkám, že jsem dal písničkám život, a ony za to daly pěkný život mně,“ dodal s úsměvem.

V Galerii začala výstava koláží Vladimíra Noska

Koncerty na dvou scénách

Peter Nagy nedávno natočil nové album Petrolej, které získalo nominaci na českou hudební cenu Anděl.

„Teď jsem hlavně rád, že můžeme s kapelou konečně zase koncertovat,“ řekl.

Na letošní ročník Zubrfestu zamířily do areálu přerovského pivovaru davy lidí, i když podle pořadatelů byla návštěvnost o něco nižší než v minulých letech.

Posluchači si užili koncerty na dvou scénách - na té hlavní se vystřídaly kapely Requiem, Gabriela VG, YoYo Band nebo Vypsaná Fixa, vedlejší stage patřila formacím Notorest, Stará Dobrá Ruční Práce a Blockbuster.

Pivo teklo proudem a milovníci pěnivého moku mohli ochutnat všechny oblíbené značky, ale i novinky a speciály.

„Nabízíme naše nejlepší pivo - máme tu kvasnicový Zubr Grand přímo z ležáckého sklepa, ale i Výroční speciál 15,0%, který jsme vyrobili ke 150. výročí pivovaru,“ přiblížil Tomáš Pluháček, výrobně-technický ředitel skupiny Pivovary CZ Group.

VIDEO: Muzika i víno. Horní náměstí v Přerově oživil folklorní festival

Exkurze do provozu a pivní soutěže

Lidé mohli ochutnat i letní limitovanou edici polotmavého ležáku Zubr Polotmavý 11 %.

Návštěvníky čekal bohatý doprovodný program, oblíbené exkurze do provozu a pivní soutěže. Zpestřením byla i autogramiáda hokejistů A-týmu HC Zubr Přerov.

„Na tu přijali pozvání i odchovanci přerovského hokeje Tomáš Kundrátek a Mikuláš Zbořil. Tomáš Kundrátek s sebou přivezl i bronzovou medaili z Mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku,“ doplnila Kateřina Vilímová, brand manažerka značky Zubr.

Slavnostním okamžikem byl v podvečer křest nové knihy s názvem Časy se mění, síla chuti zůstává, která byla vydána ke 150. výročí přerovského pivovaru a mapuje celou jeho historii - od založení v roce 1872 až po současnost.

„Kniha navazuje na předchozí publikaci, ale historii jsme rozšířili i o zajímavosti z éry socialismu. Podařilo se nám totiž najít kroniku komunistické strany z 50. let, což se při bádání málokdy podaří - někdy je totiž velký problém zmapovat novodobé dějiny pivovaru,“ prozradil jeden z autorů publikace Filip Vrána.

FOTO: Jahodová pole v Bochoři jsou v obležení. Nabízí několik odrůd

A jak hodnotí historii pivovaru?

„Síla tohoto pivovaru z hlediska dějin je v tom, že je to největší tuzemský pivovar, vlastněný až do současnosti českým kapitálem. Tím je výjimečný a i v rámci Moravy to byl vždy jeden z největších pivovarů. Zmapovat jeho historii byla radost, protože zde pracují zaměstnanci, kteří jsou podniku věrní řadu let. Například sládková Nataša Rousková,“ uzavřel.