VIDEO/ V Olomouckém kraji je rizikových úseků, na kterých řidiči chybují, více. Křižovatka ulic Tovární - Durychova - Generála Štefánika v Přerově se stala ale doslova postrachem řidičů kamionů. Na úseku poblíž pekárny došlo jen během uplynulých dvou let ke čtrnácti nehodám, při nichž se osm lidí lehce zranilo. Nepomohlo ani vybudování nové okružní křižovatky.

Křižovatka ulic Tovární - Durychova - Generála Štefánika poblíž pekárny v Přerově patří k nejrizikovějším v kraji. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

V čem spočívá záludnost tohoto úseku, a proč zde dochází opakovaně k nehodám? Podle krajského koordinátora BESIP a experta na bezpečnost dopravy Miroslava Charouze jsou hlavním viníkem nehod řidiči nákladních aut a kamionů, kteří situaci podcení.

„Každá okružní křižovatka potřebuje určitý rádius, kterým šofér projíždí zatáčku. Jestliže si ale nadjede málo a tahač kamionu začne poměrně intenzivně zatáčet, je stopa návěsu natolik vlevo, že levými koly shrne obrubu z betonu nebo umělé hmoty, která tady je. Bohužel při těch tunách auta nemá mechanická zábrana šanci vydržet a vozidlo ji odhrne. Je to tedy opravdu jen o tom nadjet si a udělat správný oblouk. Jinak je místo naprosto bezpečné,“ zhodnotil Miroslav Charouz.

Podle něj řidiči podcení oblouk okružní křižovatky. „V normálním režimu by to bylo tak, že by se kamion dotkl koly obrubníku, nebo jel po trávě, tady jsou ale bohužel svodidla. Kamion má při průjezdu tři nebo čtyři metry místa, takže je to opravdu jen o tom, že si řidiči neumějí nadjet. Bez problémů se tam vejdou,“ zhodnotil úsek.

Silnici z Přerova do Rokytnice zavírá stavba dálnice. Navždy

Také dopravní značení považuje za dostatečné. „Na tom, jak jsou udělané reflexní pásy, je vidět, že správci komunikace udělali maximum pro to, aby byla křižovatka dobře vidět. Dokonce je i nasvětlená. Z hlediska dopravního značení a provedení stavby tedy není co vytknout. Chyba je jednoznačně na straně řidičů, kteří se neumějí popasovat s klasickou okružní křižovatkou, jakých máme v republice stovky,“ zdůraznil.

K nehodám kamionů dochází podle policie zpravidla v nočních hodinách. „Jediné, co bych možná ještě doporučil, by bylo umístit na příjezdu od Horní Moštěnice informační tabuli, kde by byla nakreslená stopa vozidla, aby řidič opravdu pochopil, že musí najet na vnější oblouk, a tím si vytvořit prostor. To je ale jen finální detail. Odhaduji, že se tyto nehody dějí v noci a řidič to stejně nevidí,“ řekl Charouz.

Podle mluvčí přerovské policie Miluše Zajícové došlo na úseku v období od ledna roku 2021 k více než desítce dopravních nehod. Naštěstí se obešly bez tragických následků, škody jdou ale do stovek tisíců korun. „Osm lidí utrpělo lehké zranění,“ upřesnila. Celková škoda na majetku přesáhla podle pojišťoven 3 miliony korun.

Po zprovoznění rondelu: tři nehody

Město nechalo v místech problematického křížení u pekárny vybudovat nový rondel v loňském roce. Jeho stavba přišla na 1 milion korun. Sotva byl ale uveden do provozu, „pokřtily“ ho nárazem hned tři kamiony po sobě. Pracovníci technických služeb rondel v pravidelných intervalech opravují.

„Nejprve někdo těsně před zprůjezdněním křižovatky poničil okrajový reflexní prvek, potom do betonových zábran narazil polský řidič kamionu. Další dva šoféři kamionů zde uvízli nad ránem. Poničených je dvaadvacet betonových zábran,“ shrnul loni v dubnu Aleš Hrobár z Technických služeb města Přerova.

Opravy uzavřou od května přerovský bazén. Sportovci využijí venkovní areál

Podle náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) se po dokončení druhé etapy průpichu podoba rondelu změní.

„To, že se sem občas nevejdou kamiony, je hlavně chybou řidičů. V každém případě nové dopravní řešení pomohlo k větší plynulosti provozu a zvýšila se i bezpečnost pro řidiče, vyjíždějící z Durychovy ulice. Dopravní inspektorát tuto křižovatku už dříve vyhodnotil jako úsek se zvýšeným počtem dopravních nehod,“ konstatoval Tomáš Navrátil.

Po dokončení druhé etapy stavby průpichu nahradí stávající rondel plnohodnotná okružní křižovatka.