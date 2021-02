„Na úklid vozovek a chodníků jsme nasadili všechny sypače a pluhy a ze zaměstnanců pomáhá, kdo může - stáhli jsme i lidi ze zeleně i skládky,“ popsal jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec. Pracovníci technických služeb začali předsolovat chodníky a silnice už v sobotu, ale počasí jim situaci příliš neusnadnilo.

„Jakmile začalo pršet, sůl ztrácela svou účinnost. Vysolili jsme skoro sedmdesát tun a venku to skoro není vidět, protože v neděli přišel mrznoucí déšť a do dvou do rána se změnil na těžký sníh. Něco takového jsme za posledních dvacet let snad neviděli. Stahujeme namrzlý sníh radlicemi,“ popsal vedoucí provozu zimní údržby technických služeb Aleš Hrobár.

Pracovníci začali v pondělí ráno ručně čistit autobusové zastávky a vytipovaná problematická schodiště - například u nemocnice. Na řadu přišly i přechody pro chodce a mosty.

„V terénu máme patnáct lidí, v místních částech pomáhají i nasmlouvané firmy. Nejhorší je situace v Čekyni, kde je složitější terén,“ řekl.

SNÍH A LEDOVKA NA PŘEROVSKU OBRAZEM

Kvůli obavám z namrzlého sněhu a pádu stromů se uzavřel městský hřbitov a nepřístupný je i park Michalov - ten se ale uzavřel už dříve kvůli podmáčeným cestám.

Plné ruce práce mají i cestáři, kteří se starají o údržbu hlavních tahů a silnic druhé a třetí třídy.

„Venku byly všechny sypače a v tuto chvíli jsou všechny úseky sjízdné vrstvou rozbředajícího sněhu. Samozřejmě, že řidiči musejí jezdit se zvýšenou opatrností. V terénu máme sedm sypačů a dva traktory s radlicemi,“ popsal dispečer zimní údržby v Přerově Michal Zavadil.

Námraza zastavila vlaky

Ledová krusta na trakčním vedení ochromila vlakovou dopravu na tratích mezi Nezamyslicemi a Olomoucí. Neprůjezdná je i železniční trať z Vyškova směrem na Přerov. "Aktuálně zasahujeme u Měrovicic nad Hanou, kde probíhá evakuace třiceti cestujících z rychlíku jedoucího z Přerova do Brna," informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Dle informací na portálu Českých drah, by měla být přeprava zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Zprovoznění tratí se předpokládá okolo patnácté hodiny.