Přes noc ledové krystalky, k ránu sníh. Všechny sypače v Olomouckém kraji jsou nepřetržitě v akci a cesty jsou až na výjimky se zvýšenou opatrností sjízdné.

Boj s ledovkou v Olomouci - 8. 2. 2021 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová

"Na to, jak to v noci vypadalo, je to relativně dobré. Aktuálně nemáme uzavřenu ani jednu vozovku. Všechny jsou s opatrností průjezdné," hlásí Petr Walter, dispečer konického cestmistrovství.