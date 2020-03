Pane doktore, v jakém jste aktuálně stavu?

Jsem už úplně v pořádku, marodil jsem celkem čtyři dny. Ještě mám povinnou čtrnáctidenní karanténu, ale věřím, že už nejsem nemocný.

Víte, kde jste se nakazil? Byl jste prý na krátké dovolené v Řecku a virus si přivezl s sebou, je to tak?

To už se asi nedozvím, ale pravděpodobné je, že jsem se nakazil právě na cestách. Ale nemyslím si, že by to bylo v Řecku, spíš podezírám letiště ve Vídni, odkud jsme odlétali a kam jsme se vraceli. Ale klidně jsem mohl už nakažený odlétat, nevím. Mohl jsem třeba přijít do kontaktu s rizikem už předtím během své práce v olomoucké nemocnici.

Byl jste jen s rodinou, nebo vás bylo víc?

Byli jsme dva páry a dvě malé děti, celkem šest lidí. Nakazil jsem se jen já, ostatní jsou zdraví.

Myslím, že jsem nakazil při odletu z Vídně

Bylo rozumné cestovat k době nástupu viru v celé Evropě?

Řecko ani Rakousko toho času nebyly rizikové destinace, takže jsme netušili, že jsme ohroženi. Odlétali jsme ve čtvrtek 5. března a vraceli se v úterý večer. Kdybychom měli pochybnosti, určitě bychom nevystavili nebezpečí sebe, své děti a po návratu nikoho dalšího. Moje osobní přesvědčení je, že jsem se nakazil již při odletu z Vídně, protože tam byl kontakt s lidmi výraznější než při návratu.

A hned po návratu jste sloužil na urgentním příjmu?

Ano, hned druhý den jsem strávil dvanáct hodin na oddělení urgentního příjmu. Byla to předem plánovaná služba. Ten den jsem byl naprosto zdravý, bez jakýchkoliv příznaků. Ty se objevily až o dva dny později, v pátek.

Neměli vaši nadřízení zasáhnout a ze služby vás pro jistotu předem stáhnout, když jste se vrátil z ciziny?

Kdybych přijel například z Itálie, určitě bych na službu nemohl. Ale jak jsem uvedl, Řecko ani Rakousko nebyly v té době rizikové země.

Nejdřív slabost, pak horečky

Jak se tedy projevily příznaky v pátek?

Ve čtvrtek, den předtím, jsem měl volno, jel jsem na zahradu a pracoval jsem tam. V noci jsem se cítil dobře. Ale když jsem přišel v pátek do práce, kde jsem měl sloužit dlouhou službu, bylo mi divně. Uvědomil jsem si pocit nemoci, byl jsem slabý, unavený. Měl jsem za to, že je to nástup běžné virózy. Večer mi ale vyskočila teplota. Stav se postupně zhoršoval, udělal jsem si proto odběr, dohledal si studie a zjistil, že to vše ukazuje na koronavirus. Měl jsem zvýšené CRP, leukopenii, lymfocytopenii – laicky to jsou snížené hodnoty leukocytů a lymfocytů, za které mohou viry. Naměřil jsem si teplotu 38,2 stupně a hned to oznámil koordinátorovi koronaviru, ten mě okamžitě poslal domů, kam mě odvezla speciálně vybavená sanitka.

Kontakty? 60 pacientů, 30 kolegů

Kolik jste stihl vyšetřit pacientů?

Když sečtu středeční a páteční službu, ošetřil jsem zhruba šedesát pacientů. Krajská hygienická stanice ví ten počet přesně, protože všechny ty lidi kontaktovala.

Kolik bylo v té chvíli ohroženo kolegů, s nimiž jste se dostal v nemocnici do kontaktu?

Celkem muselo do karantény třicet kolegů. Z krajské hygienické stanice se mě pak s odstupem jednoho dne ptali na všechny kontakty. Byl jsem celou dobu izolovaný doma. Nikdo už pak se mnou moc nekomunikoval, můj stav sledoval hlavně ředitel nemocnice Havlík.

Paralen zabíral

Jaký byl průběh nemoci?

Neměl jsem žádné další příznaky, které uvádí jiní pacienti, měl jsem teploty jen večer, přes den ani jednou. V nejhorší den teplota stoupala už ve dvě hodiny a okolo šesté už jsem měl horečku. Vzal jsem si paralen a srazil jsem to. Během dvaceti minut horečka ustoupila, to jsem nikdy předtím nezažil. Paralen byl vysoce účinný. Žádnou další medikaci jsem si nebral. Jednu noc jsem se zpotil třikrát a musel se stále převlékat, ale to bylo na celé nemoci asi nejvíc nepříjemné. Měl jsem štěstí, že to mělo poměrně lehký průběh. Ale obavy jsem neměl, určitě ne o sebe. Bál jsem se o lidi, které jsem mohl nakazit.

Podle vedení fakultní nemocnice z výsledků testování plyne, že jste nikoho nenakazil. Ale jsou to výsledky definitivní, když šlo o testování po několika dnech a vy sám jste na sobě nákazu pravděpodobně nepozoroval několik dní a možná i více než týden?

I mně to poslali oficiálně z krajské hygieny, podle nich nikdo ode mě nakažený nebyl. Strašně se mi v té chvíli ulevilo. Ale popravdě mám obavy i nadále, protože to opravdu byly první testy. Snad ani další testování koronavirus neodhalí. Moc si přeji, aby bylo rovněž negativní.