O tom, že Nemocnice Hranice hledá nové dárce krve si Lenka Kopřivová přečetla na jejich webových stránkách a ačkoliv krev nikdy nedarovala, neváhala a rozhodla se okamžitě.

„Protože každoročně předávám Janského plakety za dobrovolně odběry, rozhodla jsem se, že taky pomůžu. Na jaře jsme s kamarádkou Janinkou Hospodárovou šily roušky a darovaly, kde bylo potřeba. Teď na podzim jsem chtěla taky pomoci,“ svěřila se vychovatelka ze ZŠ a MŠ Drahotuše Lenka Kopřivová.

Společně to zvládneme

Ta žije velmi aktivním životem. Všechen svůj volný čas věnuje především rodině, miluje přírodu a netají se tím, že se účastní nejrůznějších kulturních, společenských nebo zábavních akcí nejen na Hranicku.

„Tak snad někdo bude mít v sobě trošku moji krve a bude mít pozitivní přístup k životu. Snad ta moje krev někomu pomůže. Společně to zvládneme,“ doufá prvodárkyně.

Panna cotta pro personál

A protože se koncem října zapojila Lenka Kopřivová do akce Dobrovolné pečení pro nemocnici a domov seniorů v Hranicích, tak ani sestřičky a celý zdravotní personál z transfúzního oddělení hranické nemocnice nepřišel zkrátka.

Lenka jim spolu se svou vnučkou připravila panna cottu, aby si v této nelehké době aspoň osladili dopoledne.

„Bylo to naprosto úžasné a sestřičky jsou tady báječné a patří jim obrovský dík za to, co pro nás všechny v této době dělají,“ dodala na závěr.

Požadavek na dárce krve

▪ váha nejméně 50 kg

▪ věk 18 – 60 let

▪ dárce nemá trpět závažným chronickým onemocněním

▪ v posledních 6 měsících by neměl mít operaci, tetování, piercing, neměl by cestovat do tropických oblastí

▪ neměl by být uživatelem drog, nemá vést promiskuitní život, neměl by být konzumentem alkoholu

Objednat se k odběrům v Nemocnici Hranice lze na telefonním čísle čísle 581 679 341

Příjem dárců každé pondělí a středa od 6.30 do 8.00 hodin (výluky v odběrech najdete na www.nemocnice-hranice.cz)