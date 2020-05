Promítačka v hranickém letním kině pojede od 9. června každý den kromě pondělků. Ačkoliv je promítání v letním kině díky rozvolňování koronavirových opatření povoleno, provozovatelé musí stále dodržovat některá nařízení.

„Na každou projekci bude moci přijít až 300 diváků. V další rozvolňovací vlně, která by měla v červnu proběhnout, to pak bude až tisíc diváků. Věřme, že to všechno dobře dopadne, protože bez diváků není kino kinem,“ uvedl dramaturg filmových projekcí Lukáš Šikl.

Návštěvníci budou muset v kině dodržovat rozestupy stanovené zákonem.

„Jelikož jsme venkovní kino a dost široké, nebudou rozestupy ob řadu. Postačí minimálně dvoumetrový rozestup z každé strany, s výjimkou rodinných příslušníků,“ popsal Lukáš Šikl.

K dispozici budou návštěvníkům občerstvení i toalety.

„U stánků se však diváci nebudou moci shlukovat. Na zemi také vytvoříme provizorní značky rozestupů před samotným stánkem a cestě k němu. Toalety budeme dezinfikovat bezprostředně před i po každé projekci,“ přiblížil dramaturg Letního kina.

Bourák s Trojanem i Ledová sezóna

Co se bude promítat?

V důsledku koronavirové krize všechna filmová studia prakticky veškeré chystané premiéry odsunula nebo zrušila. Kina po celé republice tak řeší problém s tím, jaké filmy vlastně hrát.

„Provést objednání a výběr filmů na měsíc červen nebylo vůbec jednoduché. Distribuční společnosti nám zasílaly především starší tituly, zejména z období února nebo března, kdy pandemie vypukla. Tyto premiéry byly náhle přerušeny, kina zavřena a tak bude de facto premiéra těchto filmů číslo dvě,“ vysvětlil Lukáš Šikl.

Přesto se několik čerstvých novinek v červnovém programu objeví.

„Z červnových premiér bych rád vypíchl český film Bourák s Ivanem Trojanem nebo animák pro děti Ledová sezóna: Ztracený poklad,“ zmínil dramaturg.

Novinka v prodeji vstupenek

Pro letošní rok si Městská kulturní zařízení připravila několik novinek v prodeji vstupenek. Zájemci budou moci vedle klasického prodeje na pokladně Letního kina využít také předprodej lístků v Turistickém informačním centru.

„Pokud jsou si lidé jistí tím, že chtějí daný film vidět, předprodej je pro ně ideální. Nejen, že si zajistí vstupenky s předstihem, ale zároveň se vyhnou frontám u pokladny,“ řekl Lukáš Šikl.

Předprodej v infocentru však není jedinou chystanou změnou.

„Mohu prozradit, že jednáme i o internetovém prodeji vstupenek. Pro diváky by byl nejjednodušší a myslím si, že v dnešní době je to zcela běžná záležitost,“ uzavřel dramaturg Letního kina.