Koncem minulého týdne dorazili zkontrolovat promítací systém odborníci.

„Přijela firma ze Zlína, která nám každoročně provádí údržbu celého promítacího systému, jeho čištění a výměnu některých součástek. Ladí se dva základní obrazy a také zvuk, ten se zároveň i měří,“ informoval dramaturg filmových projekcí Lukáš Šikl z Městských kulturních zařízení Hranice, pod které letní kino spadá.

Hranické letní kino se ve své více než padesátileté historii už v příštím roce dočká celkové rekonstrukce. První část renovace počítá se zlepšením veškeré infrastruktury, od nových sedaček, přes opravu schodišť až po vylepšení pódia. Druhá etapa by pak měla přinést zastřešení části hlediště.

„Letní kino je za zenitem. Dožívají nepohodlné lavičky, asfaltovými povrchy prorůstá plevel, ve špatném stavu je pódium, jehož povrch je zcela rozpraskaný. Dále zde není žádné zázemí pro vystupující, v katastrofálním stavu jsou také sociální zařízení,“ vyjmenoval na loňském jednání zastupitelstva, na kterém byla rekonstrukce schválena, místostarosta města Hranice Vladimír Juračka.

Přelomová digitalizace

Před sedmi lety se letní kino v Hranicích dočkalo digitalizace. Přelomová změna promítacího systému přinesla jak skvělý obraz a zvuk, zvýšila i jeho návštěvnost. Hranický letňák se pyšní druhou nejvyšší návštěvností v republice. Vloni si nejnovější filmové trháky nenechalo ujít celkem 10 111 návštěvníku a v roce 2018 byl počet diváků ještě o něco vyšší, a to 10 198.

Kromě pondělí se bude promítat pořád

Letošní filmovou sezonu pod širým nebem v Hranicích odstartuje v úterý 9. června komediální gangsterka Gentlemani od Guye Ritchieho. Promítačka pojede v červnu každý den kromě pondělků. I přes rozvolňování koronavirových opatření se promítání v letním kině neobejde bez dodržení některých nařízení.

„Na každou projekci bude moci přijít až 300 diváků. V další rozvolňovací vlně, která by měla v červnu proběhnout, to pak bude až tisíc diváků. Věřme, že to všechno dobře dopadne, protože bez diváků není kino kinem,“ uvedl nedávno dramaturg filmových projekcí Lukáš Šikl.

Letní kino Hranice

program červen

Gentlemani – v úterý 9. června

Králíček Jojo – ve středu 10. června

Modelář – ve čtvrtek 11. června

Frčíme – v pátek 12. června

Frčíme – v sobotu 13. června

Mizerové navždy – v neděli 14. června

Na nože – v úterý 16. června

Problémissky - ve středu 17. června

Doktor Spánek od Stephena Kinga – ve čtvrtek 18. června

Bourák – v pátek 19. června

Bourák – v sobotu 20. června

Malé ženy – v neděli 21. června

Birds of prey – v úterý 23. června

1917 – ve středu 24. června

Neviditelný – ve čtvrtek 25. června

Ledová sezona: Ztracený poklad – v pátek 26. června

Ledová sezona: Ztracený poklad – v sobotu 27. června

Jumanji: Další level – v neděli 28. června

Terminátor: Temný osud – v úterý 30. června

Začátek promítání je vždy ve 21 hodin