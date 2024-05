Letní kino v Hranicích zahajuje sezonu. Přinášíme vám seznam filmů a akcí, na které se můžete těšit během měsíce června.

Hranické letní kino má kapacitu 1 255 osob a promítá pravidelně od června do srpna. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru, online či na místě před akcí.

Dětský den a promítání filmu Ptáci stěhovaví

KDY: sobota 1. června

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ JÍT: Akce se uskuteční na travnaté ploše před letním kinem. Děti se mohou těšit na skákací hrady, skluzavky, balónkovou show, soutěže, malování na obličej, hudební vystoupení a občerstvení. Vystoupí také Michal David Revival. Od 21 hodin je naplánované večerní promítání animovaného filmu Ptáci stěhovaví.

Mizerové: Na život a na smrt

KDY: pátek 7. června

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ JÍT: Letos v létě se vrátí kultovní Mizerové s nejnovějším mixem akčních scén a nekorektního humoru. Tentokrát je však čeká překvapivý zvrat. Ti nejlepší z nejlepších musí sami prchat před zákonem.

Back to Back

KDY: sobota 8. června

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ JÍT: Film věnovaný životnímu příběhu zesnulé zpěvačky Amy Winehouse. Na její život a kariéru měli zásadní vliv dva lidé – babička Cynthia a přítel Blake. Paradoxně v nejtěžším období její života, v době, kdy o tyto dva opěrné body přišla (babička zemřela na rakovinu plic a s Blakem se rozešla), vznikla její zásadní deska „Back to Black“. Ta bývá označována jako to nejlepší, co v hudbě 21. století doposud vzniklo. Právě podle této slavné desky je pojmenovaný také snímek, který se bude hrát 8. června v letním kině Hranice.

Imaginární přátelé

KDY: pátek 14. června

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ JÍT: Dívka jménem Bea má unikátní schopnost – vidí imaginární přátele dětí a dokáže si s nimi povídat. Hlavními hrdiny filmu jsou právě tyto kouzelné bytosti, kterých jejich dětští parťáci vyrostli a zapomněli na ně. A právě Bea, která je díky své unikátní schopnosti všechny vidí, se těmhle „sirotkům“ rozhodne najít nové kamarády.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

KDY: sobota 15. června

ZA KOLIK: 130 korun

PROČ JÍT: Australský akční sci-fi film režiséra, producenta a scenáristy George Millera z roku 2024. Jedná se o pátý díl postapokalyptické ságy Šílený Max. Příběh se točí okolo mladé ženy Furiosy, která je unesena z oázy známé jako „Green Place“ a skončí v rukou Dementuse, šéfa motorkářského gangu. Dokáže se vymanit z jeho nadvlády?

Garfield ve filmu

KDY: pátek 21. června

ZA KOLIK: 140 korun

PROČ JÍT: Světoznámý kocour Garfield, který nesnáší pondělky, miluje lasagne a nejraději by jen spal, se vydává objevovat venkovní dobrodružství. Po návratu jeho dlouho pohřešovaného otce Vica se Garfieldovi převrátí život naruby. Musí se zříci spokojeného života v suchu a teple a pomoci Vicovi provést jednu velice riskantní loupež.

Motorkáři

KDY: sobota 22. června

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ JÍT: Kathy je tvrdohlavá holka, která si nikým nenechá kecat do života. Je také dost svobodomyslná, a to i na poměry Ameriky přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Když v baru, do kterého slušné holky nechodí, narazí na mladého motorkáře Bennyho, okamžitě to mezi nimi začne jiskřit. Benny je členem motorkářské party „Vandals“. Chuť svobody je nakažlivá a brzy jí podlehne i Kathy. Jako bystrá holka si ale začne všímat i negativních věcí, které život po boku motorkářského gangu provázejí – čím dál násilnější boje s konkurencí, střety s policií a nelegální aktivity, které zajišťují organizaci příjmy.