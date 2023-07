HISTORICKÉ FOTOGRAFIE/ Půlstoletí letos slaví letní koupaliště v Hranicích. Výstavba byla zahájena v roce 1966 a prvního návštěvníka koupaliště přivítalo 29. června 1973. Do té doby se lidé koupali zejména v řece Bečvě.

Na hranickém koupališti to v 80. letech 20. století žilo. | Foto: Zdroj: sbírka Muzeum a galerie v Hranicích

Na oslavy kulatého výročí letního koupaliště mohou návštěvníci dorazit v pátek 21. července od 9 hodin.

Těšit se lze na zvýhodněné vstupné a bohatý program, který začne v 10 hodin. Děti určitě potěší vodní atrakce, skákací hrad či airbrush tetování.

„Doprovodný program zpestří od 13 hodin DJ Marty a Dynamic fit si v odpoledních hodinách připravil tři vstupy.

Zbrašovské aragonitové jeskyně lákají v létě na Světlo sklem Ondřeje Strnadela

Mysleli jsme také na osvěžení. K dispozici budou míchané koktejly a chybět nebude čepovaná limonáda jako za stara,“ prozradil vedoucí Plovárny Hranice Tomáš Dohnal.

Návštěvníci budou mít po celý den padesátiprocentní slevu vstupného. Otevřeno bude do 20 hodin.

Letní koupaliště i Plovárna v Hranicích se těší velké oblibě. Osvěžit se sem jezdí obyvatelé nejen okolních obcí, ale také ze vzdálenějších měst.

1/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 2/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 3/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 4/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 5/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 6/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 7/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 8/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 9/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 10/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 11/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 12/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 13/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 14/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 15/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 16/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 17/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 18/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 19/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 20/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 21/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 22/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 23/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 24/46 Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 25/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 26/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 27/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 28/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 29/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 30/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 31/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 32/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 33/46 Zdroj: DENÍK/Petra Andrýsková Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 34/46 Zdroj: DENÍK/Petra Andrýsková Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 35/46 Zdroj: DENÍK/Petra Andrýsková Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 36/46 Zdroj: DENÍK/Petra Andrýsková Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 37/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 38/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 39/46 Zdroj: DENÍK/David Král Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 40/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 41/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 42/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 43/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 44/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 45/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto. 46/46 Zdroj: Deník / Nuc Jan Venkovní koupaliště v Hranicích. Ilustrační foto.

Historie koupaliště v Hranicích



Až do 70. let 20. století se lidé v Hranicích koupali především v řece Bečvě. Hraničáci se otevření koupaliště dočkali v pátek 29. června 1973.

V letech 1966 až 1970 byl vybudován plavecký bazén 25 × 15 metrů a bazén pro neplavce 15 × 6 metrů. V roce 1970 byla zahájena výstavba letních šaten. Plánovalo se ještě postavit 50 metrů dlouhý bazén, skokanský bazén 17 × 8 metrů, nádrž s umělým vlnobitím, malý dětský bazén a nakonec krytý bazén s kotelnou. Velký bazén 50 × 21 metrů byl dostavěn v roce 1975.

Jeho stěny byly pokryty modrými keramickými obkladačkami, na dně byla položena šedá mramoritová dlažba. Bazén měl osm závodních plaveckých drah se startovacími bloky. Svými parametry vyhovoval tehdejším požadavkům mezinárodních pravidel závodního plavání a byl vhodný pro vodní pólo.



Krátká éra plaveckého oddílu

Díky novému koupališti mohl v Hranicích vzniknout plavecký oddíl. Vznikl v roce 1976 a kromě výcviku neplavců, pořádání závodů Přebor Hranic a plaveb otužilců Moravskou branou po řece Bečvě se oddíl pokoušel účastnit v soutěžích jednotlivců v okresním přeboru.

Nicméně krátká sezona a nepříznivé počasí činnosti oddílu nepomáhaly, proto oddíl po desetiletém trvání svou činnost ukončil.



Nová plovárna

Hranice měly koupaliště, ale neměly krytý bazén. V 90. letech potřebu krytého bazénu v Hranicích do určité míry pokrývaly firemní bazény v sanatoriu Moravan nebo v hranické cementárně. V roce 2003 probíhala mezi hranickou veřejností anketa o tom, zda se postaví krytý bazén, nebo zimní stadion.

Většina občanů dala přednost krytému bazénu. Z 5027 lístků hlasovalo 3624 občanů pro krytý bazén, pro zimní stadion bylo 1070 hlasujících. Stavba byla zahájena na podzim roku 2005. Výstavba bazénu trvala necelý rok a jeho otevření se několikrát posunovalo. Nakonec byla Plovárna Hranice slavnostně otevřena 17. října 2006 jako nejmodernější aquapark v Olomouckém kraji. Město Hranice přišla výstavba na 115 milionů korun.

Krytý bazén vyrostl a stojí v místech původních dvou venkovních bazénů – pětadvacetimetrového a patnáctimetrového. Nešlo samozřejmě jen o pouhé zastřešení pětadvacítky. V nové plovárně je kromě 25 metrů dlouhého plaveckého bazénu spousta vodních atrakcí a dalších služeb.

Naďa Jandová a Marek Suchánek