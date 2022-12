Lezecká stěna vyhrála před chodníkem. Hraničtí vybrali, za co utratit milion

Venkovní lezecká stěna u Plovárny. To je investice, kterou by si obyvatelé Hranic přáli v příštím roce realizovat v rámci participativního rozpočtu. Lidé tuto variantu vybrali v hlasování, které probíhalo od května do září.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hana Kratochvílová