„Lyžařské podmínky jsou velmi dobré. Sněžná děla jela celou noc na plný výkon, aby byl svah perfektní. Lyžujeme denně ve všední dny od 9 do 20 hodin, o víkendu potom od 9 do 18 hodin. Ač se to v nížinách nezdá, podmínky pro lyžování jsou výborné. Na sjezdovce je asi čtyřicet až padesát metrů sněhu. Opravdu stojí za to vyrazit,“ uvedl Jiří Kuča ze Ski klubu v Hranicích, který lyžařský areál provozuje. Podle jeho slov má potštátský areál výhodu, že není tolik přeplněný lidmi - vyžití zde ale lidé rozhodně najdou. V provozu je tři sta metrů dlouhý lyžařský vlek a asi osmdesátimetrový pás. Potštátské středisko, kde má zázemí také lyžařská škola, je tak ideální především pro začátečníky a rodiny s dětmi. Nechybí zde ani bufet.

„Další týden, po jarních prázdninách, bude zavedeno jen odpolední lyžování, od úterý 14. do pátku 17. února se bude lyžovat od 17 do 20 hodin. V sobotu pak od 9 do 18 a v neděli od 9 do 16 hodin. Loni jsme končili kolem poloviny března. Věřím, že letos to bude stejné,“ doplnil Kuča.

Lyžařské středisko Potštát bude v brzké době hostit hned dvoje závody. Ve čtvrtek 16. února se zde koná Oblastní přebor škol v obřím slalomu pro mateřské, základní i střední školy a v neděli 19. února pak Veřejné závody v obřím slalomu. Závod je zařazen do soutěže Jihomoravského lyžařského poháru. (dar)