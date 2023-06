Samoživitelka, ale především maminka Vanda z Hranic se s láskou a nesmírnou péčí stará o svého hendikepovaného syna Ladislava už 35 let. Ulehčit ji pomůže sbírka, kterou zorganizovala vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice Michaela Pešanová.

Maminka Vanda z Hranic se stará o svého hendikepovaného syna Ladislava už 35 let. | Foto: Se souhlasem Michaely Pešanové

„Můj život se otočil naruby, když mu ve dvou letech byla diagnostikována nevyléčitelná degenerativní encefalopatie, kdy se z mozku ztrácí myelin, a to vše je doprovázeno mentálním postižením, epileptickými záchvaty a inkontinencí. Ladislav potřebuje neustálou celodenní péči, a já jsem mu s láskou věnovala celý svůj život,“ svěřila se maminka Vanda.

Celodenní péče o syna je ale čím dál náročnější. Čas letí a roky přibývají Ladislavovi i jeho mamince.

„Bohužel, teď už nejsem ta silná žena, kterou jsem bývala. Fyzicky a psychicky jsem vyčerpaná, pečuji o Láďu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, každý den již 35 let, a to se pochopitelně podepsalo na mém zdraví,“ pokračovala.

Mladí sportovci budou mít v Hranicích nové vyžití: skatepark i lezeckou stěnu

Kvůli stálé a dlouhotrvající zátěži skončila nedávno maminka Vanda v nemocnici s vyhřezlou ploténkou a pomoc nyní potřebuje i ona. „Ačkoliv už jsem doma, mé pohybové schopnosti jsou velmi omezené. Spoléhám na pomoc přátel, rodiny a místní charity, ale to nestačí,“ konstatovala žena.

Naštěstí má maminka Vanda a její syn kolem sebe lidi, kterým jejich osud není lhostejný. Michaela Pešanová, která je vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice, se rozhodla pro ně uspořádat sbírku na webových stránkách Z nesnáze 21.

„Paní Vanda bydlí v městském bytě, a když jí navštívila pracovnice jiného odboru Šárka Šubrtová, všimla si, že v bytě není příliš vhodná koupelna pro Láďu, proto mě oslovila, jestli bychom ji nemohli nějak pomoci a tak jsme přišli s nápadem, že uspořádáme pro paní Vandu a jejího syna sbírku,“ vysvětlila Michaela Pešanová.

Jak sbírka pomůže?

Před zahájením sbírky o svém záměru informovala Michaela Pešanová vedení města a souhlasila také maminka Vanda. Sbírka na webu www.znesnaze21.cz byla založena minulý týden, ve čtvrtek 8. června, a během těchto pár dní se už vybralo necelých 60 procent z cílových 120 tisíc korun. Ty budou sloužit nejen na úpravu koupelny, ale také by si maminka pro Láďu přála novou polohovací postel.

Horkýže Slíže i Čiperkové. Benefice zaHranice pomůže těžce nemocnému Františkovi

Chcete pomoci mamince Vandě? Sbírku najdete ZDE.

„Časem ubývá nejen mé síly, ale i peněz. Všechny náklady na odbornou péči vyčerpaly veškeré rodinné úspory. Každý měsíc nám zbyde jen málo na další nezbytné pomůcky, které by Ladislavovi a mně zjednodušily každodenní život. Potřebuji pro Láďu polohovací postel a úpravu koupelny, abychom se mohli společně vyrovnávat s náročnými výzvami, které s mým přibývajícím věkem přicházejí,“ podotkla maminka Ládi.

I přes svou náročnou situaci, neuvažuje Vanda poskytnout svému synovi ústavní péči. Doufá, že jim pomůže sbírka.

„Láďa je zvyklý na mě a naše domácí prostředí. Byla by to obrovská změna, která by mohla mít negativní dopad na jeho kvalitu života i délku. Proto se na vás obracím s naléhavou prosbou o pomoc. Pomozte mi prosím zajistit finanční prostředky na nezbytné úpravy našeho bytu a potřebné zdravotní pomůcky. Děkujeme,“ uzavřela maminka pětatřicetiletého Ladislava Vanda.