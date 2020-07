Nejvíc ze všeho snad muchomůrky růžovky lidově masáci. Některými houbaři hodně oblíbené, jinými opomíjené. A tak se dá s nadsázkou říct, že v lesích teď není „Krakonošovo“, ale jednoduše „Masákovo“.

„Růžovky jsou podle mě jedny z nejlepších hub. Před časem se dokonce v žebříčků vytvořenými houbovými fajnšmekry umístily na předních příčkách desítky nejchutnějších hub vůbec. Jsou prostě lahodné. A navíc nyní rostou hojně takřka ve všech druzích lesů,“ zmínil se přední mykolog z Hané Jiří Polčák.

Růžovka ovšem není houba pro každého. Je třeba ji dobře znát, protože hrozí její záměna především s prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou. Existuje však způsob, jak obě houby bezpečně rozeznat.

„Základním znakem je límeček neboli prstýnek pod kloboučkem. Ten mají sice obě dvě, ale růžovka má límeček rýhovaný. Zatímco tygračka má límeček vždy hladký. Pokud je tedy límeček hladký nebo si nejste jistí, houbu nechte raději růst v lese,“ vysvětlil mykolog Polčák.

Červiví i ty, co bývají normálně zdravé

Od sběru růžovek vás může odradit kromě obavy se záměny i jejich vysoká červivost.

„Je to pravda, růžovky bývají a i teď jsou hodně náchylnÉ k červivění. Ale to teď postihuje při velké vlhkosti třeba i lišky či kováře, které normálně prakticky červivostí netrpí a samozřejmě i hřiby,“ doplnil Polčák.

Á propós mistře, když jsme u hřibů. Ve stylu legendární otázky „Koho volíš, Losnu nebo Mažňáka?“, který druh hřibů preferujete vy, dubáky či smrkáče?

„Kdybych měl opravdu vybrat, tak volím hřib dubový. Je pro mě příjemnější a má o trošku výraznější chuť,“ usmál se Polčák.

(Ne)houbaři jako čuňata

Co jej však trápí víc než červivost hub jsou lidé, kteří se chovají v lesích jako „čuňata“.

Své k tomu může říct i vášnivý houbař a amatérský mykolog Marek Nývlt z Prostějova.

„Já to prostě nechápu, chodím teď na houby i s igelitovým pytlem a prostě ty odpadky po nájezdech rádoby houbařů sbírám. Nedá mi to. S jedním pánem jsem se na kraji lesa na Drahanské vrchovině dokonce minulý týden pohádal, když vyhazoval po svačině s dětmi do křoví obaly a krabičky od sušenek. To dává svým ratolestem opravdu pěkný příklad,“ vypráví Nývlt.

V lese se podle něj dá najít téměř vše, co tam nepatří.

„I v hustých smrčinách narazíte na vykopané houby, různé papírky, sáčky, plechovky ba i dvě láhve od šampaňského, barel od barvy a lavor jsem tam onehdy našel,“ popisuje Nývlt s tím, že se mu vždy u takových nálezů zvedá žluč.

Růžovky na kmíně podle Marka Nývlta

Troubu předehřejte na 200 stupňů. Růžovky narovnejte na plech na pečící papír lupeny nahoru, pokapejte rozpuštěným máslem, posypte kmínem a solí a pečte asi deset minut dozlatova. Podávejte s chlebem.