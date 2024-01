/VIDEO, GALERIE/ Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku se stala v pondělí odpoledne dějištěm pravděpodobně světového rekordu. Maxijedlík Jaroslav Němec zde v rekordním čase pěti minut spořádal 2 kilogramy 315 gramů šneků Helix aspersa Maxima, což je přesně 890 kusů svaloviny.

Maxijedlík, rekord v pojídání šneků | Video: Petra Poláková - Uvírová

I když během polykání soust překonal dvě menší krize, výsledek stál za to. Maxijedlík přiznal, že pojídat dietní maso s vysokým podílem vápníku a proteinů je něco zcela jiného než sníst nejsmrdutější jídlo na světě nebo tarantuli. I takové rekordy už má na Jaroslav Němec svém kontě.

Přerovští maturanti mohou darovat krev. Nemocnice hledá nové prvodárce

Šnečí farma, která se nachází v malé obci na Přerovsku, zásobuje svými výrobky vyhlášené pražské restaurace a velké obchodní řetězce. Dodává zákazníkům například šneky s parmezánovou náplní, vařené v zeleninovém bujonu, šnečí ragú, kaviár a další speciality.

„K dochucení používáme kvalitní suroviny. Farmářské máslo, český česnek, dva roky zrající italský sýr, jarní cibulku a podobně,“ líčí chovatel a zároveň majitel šnečí farmy Vlastimil Čevela.

Za chvilku zblajzl skoro 30 tisíc

Šneci jsou žádanou delikatesou a množství, které Maxijedlík během svého rekordu spořádal, má podle něj hodnotu téměř 27 tisíc korun. Před zvládnutím rekordu prošlo šnečí maso tepelnou úpravou.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Jaroslav Němec se věnuje soutěžnímu pojídání téměř třicet let a za tu dobu vyzkoušel nejrůznější disciplíny. Maxijedlík doslova klame tělem - šampion v pojídání váží pouze 76 kilogramů a jak sám přiznává, je to spíše výhoda.

Sní prakticky všechno

„Mám za sebou nejrůznější disciplíny, v poslední době se ale zaměřuji spíše na extrémy. Na pštrosí farmě jsem během patnácti vteřin vypil dvoulitrové pštrosí vejce, během jiného rekordu jsem zvládl dvě stě syrových křepelčích vajec. Snědl jsem i nejsmrdutější jídlo na světě, které je zapsané v Guinessově knize rekordů a jmenuje se Surströmming - jedná se o zkvašené rybí maso. Můj rekord je 1 minuta 20 sekund,“ vyjmenoval.

Maxijedlík už ale snědl také tarantuli nebo štíra

Pojídání šneků bylo pro Jaroslava Němce výzvou. „Nechal jsem jich udělat raději více - tisícovku, protože jsem nevěděl, kolik jich zvládnu. Množství, které jsem snědl, má hodnotu jednoho ojetého auta a jsem rád, že do toho pan Čevela vůbec šel,“ oceňuje.

Se svým výkonem je prý spokojený

„Šnečí maso zatím nikdo ve velkém nezkoušel a podobný rekord jsme nikde na světě neobjevili, takže se jedná pravděpodobně o světový rekord. Měl jsem v průběhu výkonu jen dvě menší krize, ale to spíše proto, že jsem u jídla seděl. Kdybych jedl vestoje, asi by to bylo lepší. Můžu to ale zkusit příště a nastavit i delší čas. Cítím se dobře, klidně bych mohl i pokračovat,“ řekl po zvládnutí více než dvou kilogramů šnečí pochoutky Maxijedlík Jaroslav Němec. Upozorňuje ale, že by se nikdo nezkušený do podobných experimentů neměl pouštět.