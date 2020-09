Jedovatá látka dosud neznámého původu způsobila v neděli 20. září masivní úhyn ryb v řece Bečvě, a to v úseku mezi Valašským Meziříčím, Ústím, Hranicemi až po Lipník nad Bečvou.

Břehy řeky Bečvy v Hranicích lemovaly i v pondělí stovky, možná tisíce uhynulých ryb.

„Na Bečvě chytám ryby nejvíce, je to moje srdcovka, začal jsem sem chodit už jako dítě. Lidi vidí jen mrtvé lidi, ale my rybáři za tím vidíme obrovskou a mnohaletou práci,“ krčí rameny smutně rybář, který je členem Rybářského svazu Milenov.

Z podběráku Dušan Kačík přesypával do kádě mrtvé ostroretky, okouny, podoustve a parmy.

„Je to opravdu strašné, krásná parma roste deset i patnáct let. Na ryby se tu nebude dát jít ještě hodně let,“ odhaduje Dušan Kačík.

V gumácích a s rukavicemi se do úklidu pustili také dobrovolníci.

„Slyšela jsem o tom už včera, a tak mě napadlo, že přijdu pomoct,“ líčí třicetiletá dobrovolnice Míša, která uhynulé ryby sbírala u břehu.

Ruku k dílu přiložili i hasiči.

„Se sběrem ryb jsme začali u bývalého splavu směrem k jezu. Během chvilky jsme nasbírali dvě lodny ryb a je toho tady ještě hodně. Rybářský svaz přiveze kontejnery, do kterých to budeme přesypávat, a mrtvé ryby pak budou převezeny do kafilérie,“ popisuje hranický profesionální hasič Václav Haitl.

„Když bude potřeba, tak tady budeme do tmy,“ uzavírá Václav Haitl s tím, že pomáhat budou také dobrovolní hasiči. (mat)