Město s jejím otevřením ale počítá, ve hře byla i změna místa.

„U kina je to malý prostor, takže by zde musel být omezený počet stánků, aby se tam příliš nehloučkovali lidé, nejspíš pouze dva. Přemýšleli jsme o náměstí, které je prostornější a nebyl by problém udržet dostatečné vzdálenosti jednotlivých stánků od sebe a také rozestupy lidí. To jsme ale nakonec zavrhli. Náměstí je v současné době kvůli nouzovému stavu, který uzavřel většinu obchodů, poloprázdné,“ popsal situaci ve středu mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

O možnosti otevřít městskou tržnici u bývalého kina jednalo město už ve středu 22. dubna, konečné rozhodnutí padlo ve čtvrtek.

„Momentálně jsou na městské tržnici povolené dvě místa pro prodejce, ale samozřejmě, jak se ta situace nyní uvolňuje, může se to během několika dní zase změnit,“ doplnil v pátek Petr Bakovský.

O přísady a sazenice zeleniny, kytek a bylinek je poptávka už od konce března. Místní pěstitelé je prodávají už několik týdnů ve svých zahradnictvích.

„Nápor je velký, každý den jsou u nás fronty lidí, jestli ale budeme prodávat ve stánku na tržnici zatím nevím, jsme rádi, že to stíháme tady,“ řekl Petr Macháň z hranického zahradnictví.