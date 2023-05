Zakrslý králík „Mini Lop", který by měl v dospělosti vážit do 1,6 kilogramu, není v České republice uznaným plemenem a prodávané mládě nemůže mít ani průkaz původu. Může mít pouze orientační výpis předků. Varianta má krátké zavalité tělo s robustní hlavou, jejich srst je plyšová a hustá.

Inzerovaný „Mini Lop“ - zakrslý „beránek“ by měl mít podle inzerátu v dospělosti pouze 1,3 kilogramu.

„Vyhlédla jsem si králíčka a chovatelka požadovala zaplacení celé částky, pokud si ho chci zamluvit, tedy dva tisíce korun. Přišlo mi to divné, takový postup, ale udělala jsem to. Cena odpovídala nabídkám jiných chovatelů,“ líčila paní Michaela.

Vše vypadalo v pohodě

S chovatelkou se žena domluvila na termínu, kdy si pro mládě přijede.

„Vše vypadalo v pohodě do chvíle, kdy jsem chtěla obchod stvrdit smlouvou se všemi náležitostmi a konkrétními údaji, o jaký druh králíčka se jedná, jeho barvě a podobně, což odmítla. Dohadovali jsme se a nakonec jsme si už zaplaceného králíčka vzali a odjeli do Ostravy. Co jsme měli dělat,“ poukazovala roztrpčeně chovatelka.

Když s králíkem následně navštívila veterinární ordinaci, dozvěděla se, že rozhodně nejde o inzerovaného „Mini Lopa“.

„To už jsem věděla, oč jde a přečetla si zkušenosti ostatních chovatelů. Náš králíček je naštěstí podle veterináře zdravý. Jiní dopadli hůře,“ uzavřela.

Prodejkyně se nevyjádřila

V diskusích na internetu už vloni lidé popisovali špatné zkušenosti při koupi králíka na Olomoucku. Částka za mládě se pohybovala kolem 2500 korun.

„Jeli jsme 160 kilometrů. Byl vyhublý, zánět spojivek. Zjištěna kokcidióza. Po třech měsících zemřel,“ stojí v jednom z příspěvků.

Olomoucký deník kontaktoval chovatelku, která prodala mládě ženě z Ostravy, aby se k transakci vyjádřila. Také ke stížnostem dalších klientů a zdravotnímu stavu nabízených mláďat.

Hovor ukončila s tím, že se následně ozve. Na zaslané SMS věcně neodpověděla. Zareagovala, že tuto komunikaci předá policii.

Několik podnětů na policii

Na policii se obrátilo několik zklamaných zájemců o domácího mazlíka. Policie potvrdila, že se podněty týkaly prodeje drobných zvířat v obci na Olomoucku. Spáchání trestného činu ani existence množírny zakrslých králíků na Olomoucku se však podle policejní mluvčí neprokázaly.

„Policisté v minulosti řešili několik oznámení, která se týkala rozporů vzniklých při prodeji drobných domácích zvířat. Všechny tyto případy, kvalifikované jako přestupky, oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání,“ sdělila Olomouckému deníku policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„Aktuálně se policisté zabývají incidentem, ke kterému mělo dojít v polovině dubna, při prodeji králíka,“ uvedla mluvčí.

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj v poslední době neprošetřovala podnět týkající se podezření na množírnu zakrslých králíků, špatný zdravotní stav nebo nedostačující péči o ně.

„Žádný oficiální podnět, který by se týkal zakrslých králíků, neevidujeme. Zájemci by měli ke koupi přistupovat zodpovědně, měli by chtít vidět podmínky chovu, chtít smlouvu,“ apelovala Hana Brázdová, ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.