Informace se objevila v pondělí večer na úřední desce ministerstva dopravy.

„Jedná se o Společné rozhodnutí ministra dopravy o rozkladech obyvatel Dluhonic, spolků Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic a Děti Země proti rozhodnutí povolit stavbu dálnice D1 v úseku Říkovice-Přerov. Společné rozhodnutí formou veřejné vyhlášky bude teď patnáct dní viset na úřední desce a až s datem stažení se dá definitivně říci, že se může stavět,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle něj je na stěžovatelích, zda využijí svých zákonných možností, nebo budou rozhodnutí respektovat.

„Definitivně jasno budeme mít po těch patnácti dnech,“ konstatoval.

Pro Ředitelství silnic a dálnic verdikt ministra dopravy znamená, že může uzavřít smlouvu se zhotovitelem a začít stavět. Záměrem silničářů je předat staveniště ještě letos.

Patnáct dní

„Smlouva se zhotovitelem je podepsána z jejich strany a já ji podepíšu bezodkladně ještě tento týden. Do konce roku jsme připraveni zahájit realizaci stavby. Termín zahájení plánujeme na den nabytí právní moci, tedy 20. prosince,“ uvedl pro server zdopravy.cz generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na stavbu D1 u Říkovic byl vybrán zhotovitel už loni a vyžádá si náklady za zhruba 6,92 miliard korun. Obří zakázku má realizovat sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc. Ředitelství silnic a dálnic zaznamenalo v posledních měsících také výrazný posun ve výkupech pozemků.

„Podepsali jsme kupní smlouvu s paní Pfeillerovou v rámci výkupu klíčového domu v Dluhonicích, na jehož pozemku bude pilíř mostu. Byl to dlouholetý spor, který se vlekl. Z hlediska majetkoprávní přípravy zbývá ještě dokončit některé věci, nic by ale nemělo bránit tomu, aby se co nejdříve rozběhly stavební práce,“ uvedl na otevření stavby průpichu v Přerově Radek Mátl.

Radní v Přerově: Je to zásadní obrat

Když přerovští zastupitelé udělali v pondělí večer krátkou pauzu během svého zasedání, aby se podívali z okna Městského domu na mikulášský ohňostroj na náměstí, ještě netušili, že mají skutečný důvod k oslavám.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) považuje verdikt za zásadní zprávu. Dokončení posledního úseku dálnice D1 u Říkovic totiž konečně vyřeší katastrofální dopravní situaci ve městě, která se letos na podzim alespoň částečně zlepšila po otevření vnitřního průtahu městem a průpichu.

„Vnímám to jako zásadní a dobrou zprávu pro Přerov. Vyvedením dopravy ze zastavěného území dojde k výraznému zlepšení životního prostředí, což je pro město velmi důležité. Rok 2022 je v tomto ohledu výjimečným, protože byl zprovozněn průtah městem a zároveň se začne se stavbou chybějícího úseku D1, který by měl být hotový do roku 2025,“ zhodnotil přerovský primátor.

Že se Přerovu konečně blýská na lepší časy, o tom je přesvědčen také náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

„Ministr dopravy doplnil stavební povolení z loňského roku několika podmínkami, ale ve výsledku povolení nabývá právní moci. Jedinou možností pro odpůrce stavby může být pouze soud,“ řekl Tomáš Navrátil a dodal, že teď už je možné, aby Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu se zhotovitelem - a stavba za 6,9 miliard může začít.

Nadšení neskrývají ani úředníci z odboru rozvoje přerovského magistrátu. Stát totiž městu slibuje dálnici už více než dvacet let.

„V roce 1998 zazněl první příslib dálnice, která měla stát v roce 2002. Po letech bojů se termín zahájení plánuje na den nabytí právní moci povolení - tedy na 20. prosince letošního roku,“ shrnul vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje magistrátu Pavel Gala, který byl u samých začátků plánování a o dálnici bojuje už s šestým vedením radnice.

„Zázrak se stává realitou a po desítkách žádostí, výzev, petic, memorand, argumentací, bojů s Dětmi Země a podobnými spolky se blížíme k historickému okamžiku - a to k zahájení té nejdůležitější strategické komunikace. Je to průlomový okamžik nejen pro město, ale i pro stát,“ dodal Pavel Gala.