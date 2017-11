Ministr Chovanec chce prošetřit zákrok proti zvukaři v Lipníku

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) požádal policejní prezidium o prošetření zásahu policie při středečním mítinku prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou.

„Požádal jsem policejní prezidium o prověření zásahu v Lipníku. Informace dostupné z médií otevírají naprosto oprávněné otázky. Policie na ně musí jasně odpovědět,“ napsal Chovanec na twitteru.

Policejní prezidium sdělilo, že požádalo krajské ředitelství v Olomouckém kraji o zaslání souhrnné informativní zprávy o zákroku v Lipníku. Krajské ředitelství ji podle prezidia zpracuje během příštího týdne.

Policisté do místnosti, ze které pouštěl zvukař Jaroslav Hensl píseň Marty Kubišové, vstoupili až na konec skladby. Donutili zvukaře hudbu okamžitě vypnout, a pak ho odvezli k výslechu. Na služebně strávil dvě a půl hodiny. Policisté tvrdí, že vstoupili do soukromých prostor podle zákona o policii.

Komando v kanadách

Podle zadrženého zvukaře Jaroslava Hensla, který pouštěl z okna Modlitbu pro Martu, byl ale zákrok neadekvátní.

„Na konci písničky do místnosti vtrhlo komando černě oděných mužů v kanadách. Dali mi před obličej kameru a chtěli, abych to vypnul. Obstoupili mě a řekli mi, že jsem porušil zákon - přečetli mi jen jeho paragraf. Dodali, že kvůli tomu budu omezen na svobodě,“ řekl. Pak ho prý naložili do antonu a převezli na služebnu k výslechu.

Podezření z přestupku

Jednapadesátiletý Hensl, který pouštěl hudbu, je teď podezřelý z přestupku podle zákona o právu shromažďovacímu.

„Svou hlasitou produkcí rušil projev jednoho z účastníků shromáždění a za přestupek mu hrozí pokuta až 15 tisíc korun,“ konstatoval krajský mluvčí policie Libor Hejtman.

Policisté svůj postup při zákroku obhajují.

„Policisté jsou povinni zakročit, když došlo k protiprávnímu jednání. Rušilo to shromáždění, které bylo řádně ohlášeno,“ řekl Hejtman.

Organizátoři protestu ale tvrdí, že jim nešlo o narušení mítinku a odmítají protiprávní jednání. Ze záznamu prezidentské kanceláře, pořízeném z pódia, které bylo zveřejněno na internetu, je slyšet hudba tlumeně z dálky.

„Bude se to prověřovat. Nyní je to na obvodním oddělení v Lipníku nad Bečvou. Pokud to zůstane na přestupku, tak se věc s největší pravděpodobností postoupí na správní oddělení do Lipníku,“ doplnil mluvčí policie.

Výroky politiků? Návrat do dob normalizace

Policejní zákrok proti zvukaři v Lipníku nad Bečvou komentují na twitteru i někteří politici.

„Republiku si rozvracet nedáme, že ano… Hlasitá hudba, zajištění narušitelů - není to omylem zveřejněná zpráva z roku 1977?“, klade otázku třeba šéf ODS Petr Fiala.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek jde ještě dál.

„Nezbývá, než učinit komparativní pokus: Navrhuji příště pustit nahlas ruskou a čínskou hymnu. Uvidíme, co na to policie,“ napsal. „Jako vážně? Kolikrát jste zažili, že soused pouštěl nahlas hudbu? Kolikrát se stalo, že ho policie zatkla? Exces? Nebo návrat před 89?,“ napsal zase Jiří Pospíšil.

Zvukař Jaroslav Hensl odmítá, že by porušil zákon a narušil setkání prezidenta s veřejností. Hudba podle něj zněla ze zcela opačného konce náměstí, než kde právě probíhal mítink s prezidentem.

„Protestovali jsme s červenými kartami a pustili hudbu, kterou jsme na sebe chtěli upozornit. Nechci se chovat nezákonně,“ uzavřel.