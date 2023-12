Na symbolickém místě, v Hustopečích nad Bečvou, kde došlo během ekologické havárie na řece Bečvě k hromadnému úhynu ryb, se sešli ve středu ministři životního prostředí Petr Hladík ((KDU-ČSL) a zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Do Hustopečí zamířili během výjezdního zasedání vlády a s místními rybáři diskutovali o právě projednávané havarijní novele vodního zákona a co nejrychlejší obnově rybí populace v řece.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zavítali během výjezdního zasedání Vlády ČR do Hustopečí nad Bečvou. | Foto: Václav Vomáčka, se souhlasem

Ministerstvo životního prostředí udělalo směrem k ochraně vod řadu kroků. Připravilo havarijní novelu vodního zákona, jejímž cílem je vyšší ochrana vody a předcházení havárií na řekách. Novela stanovuje podmínky pro větší ochranu toků a také upřesňuje kroky v případě havárií tak, aby mohl být zásah co nejefektivnější.

„Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových,“ přiblížil novelu vodního zákona ministr životního prostředí Petr Hladík. Novela už prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Na projednání Sněmovnou naopak teprve čeká ústavní ochrana vody. Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je nyní velmi aktuální.

„Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek či zhoršená kvalita mohou mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ řekl ministr Hladík s tím, že ochranu vody a vodních zdrojů považuje za národní zájem.

Se zarybněním Bečvy pomáhá Ministerstvo zemědělství. „Téma znečištěné řeky nás provází už dlouho a chceme udělat všechno pro to, aby se podobná situace nikdy a nikde nemohla opakovat. Ministerstvo zemědělství se od začátku havárie snaží pomáhat, a to především tak, aby bylo v řece zase dostatek ryb. Vytvořili jsme proto program pro uživatele rybářských revírů a ročně máme na obnovu Bečvy připraveno 750 tisíc korun, a to po dobu desíti let,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Kvalita vody je i tématem místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL). „Bylo by dobře, kdybychom si konečně uvědomili, jakou hodnotu má voda, její dostatek a kvalita. Důsledné předcházení jejímu znečištění, jak jsme poznali při havárii na Bečvě, je zásadní. Při snížených průtocích v období sucha může hrát rozhodují roli pro zachování života řeky. Návrh novely vodního zákona proto přináší zpřísněná a velmi potřebná opatření ochrany vody,“ shrnula Seitlová. (pu)