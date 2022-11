„Jsem samozřejmě ráda, že můžeme navázat na projekty, které máme v běhu. Řada investic se už realizovala, ale spoustu jich máme ještě v plánu. Vstupuji do svého pátého volebního období, takže zkušenosti už jsou. Tentokrát nám do zastupitelstva přibylo jen pět nových tváří a já se těším na spolupráci s nimi i se všemi ostatními,“ řekla dlouholetá starostka Júlia Vozáková.

Stejné obsazení na radnici jako před volbami má i město Potštát. Tam svou funkci obhájil René Passinger, lídr hnutí Naše Potštátsko I., jehož strana zvítězila a získala podporu 43,33% voličů.

„U nás se nic nezměnilo. Dokonce máme i stejného místostarostu. Vstupuji teď do třetího volebního období a má to bezesporu výhody. Vím, kam zavolat, na koho se obrátit. Máme tady rozpracované různé projekty a čeká nás jedna velká investice, která je za více než 143 milionů. Rád bych ji dotáhl do konce. Jde o výstavbu kanalizace, kdy čekáme na poslední stanovisko od státu,“ řekl starosta Potštátu René Passinger.

Potvrzeno: Hranice povede příští čtyři roky Daniel Vitonský

Ani v obci Rakov na Hranicku nedošlo ke změnám. Ze sedmičlenného zastupitelstva jsou noví pouze dva členové.

„Já to vnímám tak, že čtyřleté volební období je poměrně krátká doba. Přikláněl bych se k zákonu, který by tuto lhůtu prodloužil, a to alespoň na období pětileté, jako má prezident republiky. Zároveň by se měly odstranit určité překážky, které nás při práci svazují. Kdysi jsme byli na školení v Rakousku a tam jsou kompetence starostů daleko větší. Co rozhodnou, to je dané. V naší zemi ale často narážíme na omezení v podobě různých nařízení, vyhlášek a dalších byrokratických překážek,“ svěřil se starosta Rakova Vojtěch Skácel.

Zatímco starostové v řadě měst a obcí na Hranicku obhájili svá křesla, někde se letošní volby nesly v duchu změn. Například v Paršovicích, kde se starostkou na další čtyři roky stala Michaela Hegarová.

„Je to pro mě nová práce a já ji beru jako výzvu. Část lidí je v zastupitelstvu nová a část už má s vedením obce zkušenosti. Doufám, že se nám bude v tomto složení dobře spolupracovat ve prospěch obce,“ sdělila Michaela Hegarová.