Železniční trať u Přerova v těchto dnech připomíná jedno velké staveniště. Na koridoru vznikají nové stavby, které mají výrazně zrychlit vlaky a zároveň ztišit provoz tak, aby projíždějící rychlíky nebylo slyšet už z velké dálky a lidé v Dluhonicích a Předmostí se mohli v klidu vyspat. Největší událostí pro všechny fanoušky železnice se stane výměna staré mostní konstrukce, pro niž se vžil název „rámusák“. V plánu je o víkendu a vyžádá si pětihodinovou odstávku provozu na trati.

Modernizace Dluhonické spojky na železniční trati u Přerova. Na most "rámusák" dorazil největší jeřáb v ČR. 24. září 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Naše výprava po stavbách, které jsou součástí druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově, začíná u podjezdu v Lýskách. Starý most byl zdemolován už koncem července a na jeho místě vyroste ještě do zimy nový. Práce tu potrvají až do konce listopadu.