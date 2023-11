Na Mikuláše, čerta i anděla se opět můžete těšit ve dvoraně hranického zámku. Mikulášská nadílka se zde uskuteční v úterý 5. prosince od 17 hodin.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Géla

Všem hodným dětem tam bude Mikuláš a jeho pomocníci rozdávat dárky. „Pokud rodiče chtějí, mohou podepsané dárky donést do informačního centra na zámku, a to nejpozději do úterý 5. prosince do 12 hodin,“ informují Městská kulturní zařízení, která nadílku pořádají.

Navíc se můžete těšit na andělskou dílnu a pekelný fotokoutek. Vstup je zdarma.

