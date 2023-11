Šťavnatý mix je název výstavy, která je v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích k vidění až do 4. ledna příštího roku. Výstava představuje díla dětí i dospělých z jednotlivých kurzů hranického Ateliéru mellounek a také něco málo z tvorby Martiny Pollákové, která je jeho zakladatelka.

Vernisáž výstavy prací Ateliéru Mellounek v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích, 15. listopadu 2023. | Foto: Jiří Necid, se souhlasem

Jde vlastně o oslavu prvních ‚narozenin‘ tohoto ateliéru, který vznikl v Gallašově ulici loni v říjnu. „Jen díky účastníkům kurzů, kteří podporují ateliér, se po umělecké stránce zpestřily volnočasové aktivity v Hranicích a okolí. Také vnímám, že se Mellounek stává velkou inspirací pro ostatní, a to je jen dobře,“ sdělila v rozhovoru zakladatelka Ateliéru mellounek Martina Polláková.

Martina Polláková, zakladatelka Ateliéru Mellounek.Zdroj: Jiří Necid, se souhlasemPředstavte nám Ateliér mellounek?

Ateliér mellounek zahájil svou činnost 20. října 2022 Výtvarnou dílničkou pro rodiče s dětmi od dvou let. Postupně byl přidán kurz Malí umělci pro děti od 5 do 9 let a Výtvarný kurz pro dospělé. Jen díky účastníkům kurzů, kteří podporují ateliér, se po umělecké stránce zpestřily volnočasové aktivity v Hranicích a okolí. Také vnímám, že se mellounek stává velkou inspirací pro ostatní, a to je jen dobře. Mé srdce vždy toužilo být co nejkreativnější a se skloubením osmnáctileté praxe jako učitelka ve školce, si naplno užívám každý kurz, kdy mohu předávat své zkušenosti dětem i dospělým.

Jaká je náplň a cíl ateliéru? Kdo jej vlastně navštěvuje?

Pravidelně jsou v kurzech zařazovány nejrůznější výtvarné techniky (kresba, malba, akvarel, pouring, lavírování a např. tvoření s keramickou hlínou). Malujeme a kreslíme na nejrůznější formáty výkresů i na plátna.

Tvoření s dětmi od dvou let patří mezi nejkouzelnější aktivity. Děti v batolecím věku již prožívají lásku, mají velkou touhu objevovat, zkoumat nová prostředí a seznamovat se s předměty ve svém okolí. Děti si rády hrají s barvami a hlavní roli v poznávání zastává hmatové vnímání. Vznikají první výtvory, které patří k těm nejcennějším. Dětská fantazie, neznalost a bezprostřednost jsou základem k originalitě. Tvoření probíhá formou hry, kterou doprovází radost a potěšení. Z výtvarných technik k rozvoji osobnosti dítěte zařazuji malování, modelování, lepení, vytváření obtisků a koláží.

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Hranicka a Přerovska

Kurz Malí umělci rozvíjí již osvojené výtvarné techniky a učí další, méně tradiční. Z prostředků používáme nejrůznější barvy, podklady a zařazujeme individuální, skupinové i hromadné tvoření. Děti si vyzkouší plošné i prostorové vytváření, při kterém se seznamují s technickými možnostmi. Malí umělci zkouší tvorbu na malířských stojanech, což je pro ně atraktivní. Kurzy jsou vyhlašovány dvakrát až třikrát během školního roku. Přihlašování do kurzů je možné vždy předem, ale také (po domluvě) v průběhu. Děti si pokaždé odnesou z lekce malé umělecké dílo.

Máte i kurz pro dospělé, je o něj zájem?

Výtvarný kurz pro dospělé patří mezi nejobsazovanější. Zájemci se schází pravidelně, co čtrnáct dní. Lekce trvá dvě hodiny, při které vládne pohodová atmosféra, navazují se nové přátelské vztahy a při poslechu relaxační hudby vznikají díla uměleckých rozměrů. Do kurzu pro dospělé je možné se přihlašovat průběžně, podle zájmu o danou techniku.

Mateřská škola Špičky získala ocenění Zelená škola Olomouckého kraje

Co plánujete v nejbližší době?

Na 21. ledna 2024 je naplánovaný Zážitkový ateliér, který proběhne v prostorách Hotelu Centrum. Zájemci si během čtyř hodin vytvoří vlastní obraz na malířské plátno o velikosti 50x50 cm. V ceně je zahrnutý veškerý výtvarný materiál, pohoštění - welcome drink, míchaný alko/nealko nápoj, káva, dezert, a velkolepý umělecký zážitek.

Jak se mohou zájemci s vámi spojit?

Aktivity Ateliéru mellounek je možné sledovat na Facebooku, kde jsou zveřejňovány všechny informace. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: atelier.mellounek@gmail.com. Pokud hledáte originální vánoční dárek, je možné vystavit dárkové poukazy na dané lekce. Tímto dárkem uděláte radost nejen sami době, ale také svým blízkým.