Na zákaz vstupu zákazníkům, kteří nemají roušku, respirátor či jinou ochranu úst, upozorňují vylepené plakáty na vstupních dveřích do prodejny.

„Každá ochrana je lepší než žádná. Děkujeme za pochopení,“ upozorňuje vývěska maloobchodní sítě Hruška, která k opatření přistoupila kvůli ochraně svých zaměstnanců.

Zákazníky rovněž upozorňují na další bezpečnostní pokyny.

„Prosíme zákazníky, aby v prostorách prodejny dodržovali doporučené odstupy jeden metr od ostatních nakupujících a dbali i všech ostatních doporučení k zamezení přenosu virové nákazy,“ uvádí na plakátech prodejna Hruška.

Zároveň vyzývají zákazníky, aby při manipulaci s nebaleným pečivem, používali ochranné pomůcky – rukavice, sáčky nebo kleště, neshlukovali se u pečiva a dodržovali také u něj rozestupy.

„Podle mě, by to měli zavést pro všechny obchody i v autobusu a hlavně při vstupu do nemocnice. Lékaři, sestry, prodavačky i řidiči jsou nejohroženější skupinou, kteří jsou mezi lidmi pořád,“ souhlasila s opatřením třiadvacetiletá studentka z Hranic.