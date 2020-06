Nákupní zóna má vyrůst v prostoru mezi areálem firmy Emos a výstavištěm.

Komplex by měl být co do plochy a rozlehlosti větší než nedaleké nákupní centrum s Kauflandem a dalšími prodejnami v Lipnické ulici. V územním plánu se s touto rozvojovou plochou počítá.

„Předmětem záměru je novostavba obchodního centra s obchodními a skladovými prostory převážně pro prodej nepotravinářského zboží. Celkem tu má vzniknout devětadvacet samostatných prodejních jednotek a součástí je i objekt rychlého občerstvení. Záměr počítá i s parkovištěm pro 381 vozidel,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Podle primátora Přerova Petra Měřínského (ANO) se jedná o projekt soukromého investora a město se na něm žádným způsobem nepodílí.

Zda se v Přerově, kde nyní zápasí o přežití majitelé obchůdků v centru a kvůli koronavirové pandemii počítají ztráty po dvouměsíční přestávce i prodejny v Galerii Přerov, nová nákupní zóna uživí, je těžké odhadovat. Zatímco část lidí v Přerově vznik nového centra vítá, jiní jsou k záměru spíše skeptičtí.

„Zhodnocení rizik je na investorovi,“ konstatoval primátor.

Součástí nové nákupní zóny má být i velké parkoviště s napojením na příjezdovou komunikaci v Lipnické ulici. V západní části má být areál napojen nově vybudovanou cestou na obchodní centrum v Lipnické.