Velikonoční Helfštýn láká davy. Baví nabitý program

Stellplatzy obec zbudovala už v loňském roce a návštěvníkům začaly sloužit se zahájením sezony na hradě. „Celkem jsme na odstavnou plochu umístili osm stojanů, je zde ale i možnost nabíjení elektrokol. Součástí investice jsou i informační cedule,“ upřesnil starosta obce.

Náklady na zbudování stellplatzů pro karavany byly vyčísleny na 900 tisíc korun. Padesát procent z celkové částky ale činí dotace Olomouckého kraje.

„Uživatelé stellplatzů, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, už vědí, co od toho očekávat. Přijedou na místo, zaparkují auto a připojí se na elektřinu. Majitelé karavanů zaplatí za parkování 200 korun na den, velká auta pak 400 korun. Ceník za kilowatt elektřiny je uvedený na stojanech,“ shrnul starosta.

Parkování není časově omezeno

Obec neurčila, jak dlouho se mohou řidiči na odstavném místě pod hradem zdržet. „Pro řidiče je to většinou zastávka na jednu až dvě noci. Šofér navštíví akci na Helfštýně, podívá se po okolí, přespí v karavanu a zase jede dál. Není to kemp, kde by rozbalil věci a zůstal tu déle,“ řekl Antonín Ryšánek.

Obec hodlá v investicích do zvelebení zázemí pro návštěvníky Helfštýna dál pokračovat

„V letošním roce jsme požádali také o dotaci na obnovu parkovací plochy, která už je opravdu nutná,“ nastínil starosta.Turisticky atraktivní hrad je od března doslova v obležení návštěvníků. Jen loni na Helfštýn zavítalo přes 116 tisíc lidí a začátek letošní sezony vypadá velmi nadějně.

„Čtyřdenní akce Velikonoce na hradě přilákala od pátku do pondělí na 9 426 návštěvníků,“ pochvalují si start sezony pořadatelé.

Průjezd obcí od tohoto týdne komplikuje uzavírka

Na dva měsíce se uzavřela Záhorská ulice, což je hlavní tah na Bystřici pod Hostýnem. Hlavním investorem této akce je Olomoucký kraj. „Ze strany od Lipníku nad Bečvou je cesta průjezdná, ale řidiči ve směru od Bystřice pod Hostýnem musejí použít objízdné značené trasy. Komunikace prochází kompletní modernizací,“ uzavřel Antonín Ryšánek.