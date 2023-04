Osmnáct parcel je určených pro individuální výstavbu. „To znamená, že lidem předáme pozemky a oni si postaví dům podle vlastních dokumentací. Ve spodní části by mělo vzniknout deset pozemků, každý o velikosti 550 metrů čtverečních. V této lokalitě postavíme pro klienty přízemní dvojdomky 4 +kk, které budou v určité fázi rozestavěnosti. Buď je postavíme celé a prodáme vlastníkům, nebo prodáme hrubou stavbu,“ dodal.

Výhodou je na přerovské poměry příznivá cena - hrubá stavba s pozemkem by mohla přijít na 4 miliony korun, dostavěný dům pak na 6 milionů.

„Stavební firma, která buduje infrastrukturu, má zájem předat zasíťované pozemky budoucím majitelům do prázdnin. První zájemci už se hlásí a někteří by chtěli začít na zimu kopat,“ popsal.

Do roku 2024 by měly vyrůst v lokalitě za Meoptou i dvojdomky. „Ty jsou ale vázané na případný zájem. Doba je těžká na hypotéky, a proto jsme chtěli, aby byly cenově dostupné i pro střední třídu. Je to rozumná varianta pro lidi, kteří shánějí vlastní dům se zahrádkou a místem, kde budou moci zaparkovat své auto,“ zmínil Alexandr Beták.

Developeři chystají výstavbu rodinných domů také v Kozlovicích a ve Vinarech. Město se snaží vznik nového bydlení podporovat.

„Prodali jsme šest pozemků v Kozlovicích soukromé společnosti, která nyní buduje sítě. Podobný projekt se připravuje i ve Vinarech. Se všemi developery jsme v kontaktu - převádějí na nás komunikace a my se pak o ně staráme,“ řekl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS), který má na starosti majetkové věci.

V běhu je i výstavba bytových domů. „Dokončena byla Rezidence Slunečná v centru Přerova, další byty vznikají v bývalé armádní budově v Čechově ulici. Jednáme také se společností, která chce zrekonstruovat na byty bývalý Dům služeb v Předmostí,“ doplnil.

Výstavbu rodinných domů plánují také v nedalekém Tučíně. „Soukromník nyní síťuje dvanáct parcel pro rodinné domy a hotovo by mělo být do konce roku nebo na jaře,“ upřesnil starosta Tučína Jiří Řezníček.

Přitažlivou lokalitou je také Lipník nad Bečvou

Atraktivní pro investory se v posledních letech stává město Lipník nad Bečvou, a to s ohledem na dobrou dopravní dostupnost jak do Olomouce a Přerova, tak i do Ostravy.

„V lokalitě Chmelnice jsme prodali 48 pozemků pro výstavbu rodinných domů a ve druhé etapě plánuje privátní subjekt dalších 40. Ve velkém se staví také Na Výsluní - v severovýchodní části města. Privátní developer zde v součinnosti s městem buduje jak bytové, tak rodinné domy. Dva bytové domy by měly být do konce roku hotové,“ nastínil místostarosta Lipníku nad Bečvou Ondřej Vlček.

Připravuje se i další území. „Například Pod Penny marketem, kde se nyní buduje obchodní centrum. Investor nás už dříve požádal o změnu územního plánu na městské bydlení pro výstavbu bytových a rodinných domů. Kromě toho začala také rekonstrukce bývalého hotelu Lípa, kde privátní investor postaví dvacet bytů,“ uvedl.

Demolicí nízké budovy za autobusovým nádražím odstartuje další developerský projekt.

„Přímo u autobusového nádraží, které čeká rekonstrukce, plánuje investor bytový dům, ve kterém vznikne asi čtyřicet nových bytů. Zájem o bydlení v Lipníku je obrovský, a to nejen mezi místními. Bydlet u nás chtějí lidé od Olomouce až po Karvinou. Hlavním důvodem je dobrá dojezdová vzdálenost - do Ostravy je to půl hodiny, do Olomouce asi dvacet minut,“ zdůvodnil.

Městu se tak díky výstavbě podařilo po mnoha letech zastavit propad počtu obyvatel. „Třicet let v našem městě lidí stále ubývalo, a teď konečně zase přibývají. Hlad po bytech byl totiž obrovský,“ uzavřel Ondřej Vlček.