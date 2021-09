Chodník na Třídě Československé armády je dlouhodobě v dezolátním stavu, nesplňuje bezpečnostní podmínky, má zborcené části či nevyhovující výšky obrubníků.

„Jde o zhruba kilometrový úsek od mostu přes Veličku podél kasáren až po autobusovou zastávku na konci ulice Hranická. Chodník bude mimo jiné nově doplněn o prvky prostorové orientace pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Nevidomým by měl v bezpečném pohybu pomoci varovný pás ze speciální dlažby a vodící linie tvořená obrubníkem o výšce 60 milimetrů.

Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 4,3 miliony korun, většinu výdajů nicméně pokryje dotace z Evropské unie. Chodník má být dokončen na začátku prosince.

Příští týden začne na Třídě Československé armády také obnova přechodu pro chodce u bývalého Bonveru. Původní přechod nechal loni zrušit Olomoucký kraj. Podle krajského úřadu nevyhovoval požadavkům na bezpečnost.

„Nový přechod již bude splňovat všechna bezpečností kritéria. Pomocí ostrůvku bude vozovka zúžena, aby byla dodržena délka přecházení do sedmi metrů. Přechod je také upraven jako bezbariérový,“ popsal Petr Bakovský. Obnova přechodu by měla být kompletní do konce října a vyjde na 730 tisíc korun.

V říjnu zároveň odstartuje rekonstrukce dalšího hranického chodníku, tentokrát na ulici Alešově. (kra)