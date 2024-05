Zámek Hustopeče nad Bečvou, který se pyšní nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě, zahájí v sobotu 25. května turistickou sezonu. A jako každoročně to bude pojato ve velkém. Na své si přijdou nejen milovníci historie, ale také cyklisté a děti.

Tři dny plné zábavy si užili lidé v Hustopečích nad Bečvou, kde se konal již patnáctý ročník Hustopečských dnů. Sobotní odpoledne začalo slavnostním průvodem obcí, a pak se na pódiu v areálu zámku představily místní soubory - od břišních tanečnic přes m | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Sobotní program začne už v devět hodin ráno. Na nádvoří hustopečského zámku jsou zváni všichni příznivci cyklistiky. Po registraci obdrží každý účastník startovní číslo a mapku, podle které se vydá na výlet do okolí. Na výběr bude celkem osm tras.

„Okruhy jsou různě dlouhé a náročné. Všechny mají ale společný start a cíl, a to nádvoří zámku. O půl druhé se tu pak sejdeme a vyhlásíme nejlepší a nejrychlejší cyklisty. Oceněn bude i nejmladší a nejstarší účastník," zve Júlia Vozáková, starostka městyse Hustopeče nad Bečvou.

Trasy: Začátečnická – 6 km (rovinná) Rybářská – 10 km (8 vodních ploch, rovinná) Bečvová – 21 km (rovinná) Lázeňská – 27 km (rovinná) Zámecká – 32 km (5 zámků, kopcovitá trasa) Superrybářská – 35 km (18 vodních ploch, kopcovitá) Superzámecká – 50 km (10 zámků, kopcovitá) Mlynářská – 58 km (3 větrné mlýny, kopcovitá)

Program bude pokračovat i v odpoledních hodinách. Od půl druhé bude nádvoří patřit především dětem. „Máme připravenou pohádkovou stezku. Pod vedením nadpřirozených bytostí děti absolvují různá soutěžní stanoviště s malou odměnou. V pět hodin pak začne dětský program se zpěvačkou a moderátorkou Mijou," jmenuje Júlia Vozáková.

Pro děti budou k dispozici také různé atrakce, například skákací hrad, klouzačka a malování na obličej. Po celou dobu bude hustopečský zámek otevřený pro veřejnost. Vstupné na akci je dobrovolné.

Program: 9:00 – 13:00 – Cyklovýlety

od 12:15 – Malování na obličej

13:00 – 17:00 – Skákací hrady

13:30 – 16:00 – Pohádková stezka pro děti

17:00 – Pořad pro děti s Míjou

Renesanční zámek Hustopeče nad Bečvou byl postaven v roce 1596 pro Karla ze Žerotína a jeho syna Viktorina. Arkády, z části práce italských kameníků, kteří v té době byli trvale usazeni ve Valašském Meziříčí, mají reliéfní výzdobu a na průčelí budovy se místy zachovalo sgrafito. Rod Žerotínů přestal zámek vlastnit v 17. století a do roku 1799 se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1799 jej koupil rod Baillou, který vlastnil zámek až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Do roku 1975 byl zámek pod správou ONV ve Vsetíně, poté jej vlastnilo Valašské muzeum v přírodě. Od roku 2001 zámek patří pod hustopečský Úřad městyse.