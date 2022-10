„Jedná se o devátý ročník této akce. Letos máme registrovaných 108 draků, což je solidní účast. Počasí nám přeje, a i když to ráno vypadalo na deštivý den, nakonec se to vybralo. Svítí sluníčko a pofukuje, a to je na pouštění draků ideální,“ řekla jedna z organizátorek akce Jitka Krejčiříková.

Drakiáda byla nejen skvělou příležitostí, jak strávit sobotní den v přírodě, ale její účastníci si mohli i zasoutěžit. Dopoledne obcházela účastníky porota a hodnotila draky hned v několika kategoriích.

„Každoročně udělujeme například tituly Krasavec, Originál, Letec, ale i Vozembouch,“ upřesnila Jitka Krejčiříková.

Zkrotit draka nebylo pro některé vůbec snadné.

„Jdeme pouštět už druhého. Ten první vůbec nelétal a děti byly zklamané. Uvidíme, jak to půjde s tímto,“ svěřil se jeden z účastníků drakiády Martin Matula.

V rámci doprovodného programu bylo na letišti pro návštěvníky k dispozici také občerstvení. Vedle sladkostí si mohli zájemci opéct i špekáček.