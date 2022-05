„Start je tentokrát jinde, ale najedeme dolů k nemocnici, a odtud se vydáme po stezce na Kozlovice. V osm ráno vyrazili lidé také z Tovačova, a buď na nás počkají, nebo pojedou po vlastní ose. Svůj vlastní okruh mají i Hranice a z opačné strany zase přijedou z Valašského Meziříčí. Cíl je v pohostinství Na Střelnici v Hranicích,“ popsala Pavla Roubalíková z přerovského magistrátu.

Každý z účastníků dostal na zahájení v Přerově drobný dárek a poukázku na občerstvení v hodnotě 50 korun. V cíli je pak čekal doprovodný program.

Projížďka po cyklostezce Bečva je pro Přerovany srdeční záležitostí - pohodlně se po ní totiž mohou vydat podél řeky na oblíbená místa. Na cestu vyrazila spolu s manželem i Marie Kuchtíková z Přerova.

„Nijak zvlášť jsme se nepřipravovali, ale protože přes léto jezdíme do Teplic nad Bečvou, máme to už vyzkoušené. Chtěli bychom to i tentokrát protáhnout až do Teplic, což je dohromady asi šedesát kilometrů,“ popsala.

Do pedálů šlápl i devětasedmdesátiletý Jan Skopalík.

„Chtěl bych dojet až do Hranic. Pauzy po cestě si ale nikdy nedělám, protože jak jednou člověk sesedne z kola, pak už se nemůže rozjet,“ řekl s úsměvem.

Účastníci slavnostního zahájení cyklostezky Bečva mohli na jednotlivých stanovištích využít služeb mobilního cykloservisu, které zajišťoval Jakub Müller z Hranicka.

„Opravím na místě duši, řetěz, patku i šlapání. Mám s sebou veškeré nářadí, jen takové ty větší úkony na vidlici, na které musím mít klid, v terénu nedělám,“ zmínil. Služeb mobilního cykloservisu někteří hned na místě využili.

První slavnostní projížďku po cyklostezce Bečva odstartoval primátor města Petr Měřínský s náměstkem Petrem Koubou. Oba se pak spolu s ostatními účastníky jízdy vydali na cestu.

„Cykloturistiku podporujeme a jako město do cyklostezek investujeme desítky milionů korun. Letos se dokončí propojení Předmostí s Palackého ulicí, což je nejdůležitější trasa v Přerově a jsem rád, že se nám ji podaří udělat. Už v příštím roce by se mohla stavět stezka do Dluhonic a další trasy se připravují,“ nastínil primátor Petr Měřínský.