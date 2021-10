Očkování proti nemoci covid-19 se od září přesunulo z vakcinačního centra v klubu Teplo na Horním náměstí zpět do přerovské nemocnice. Zájem už ale není tak velký, jako na jaře nebo v létě.

„Měl jsem třeba pacienta, který byl plně očkovaný a přivezl si covid ze zahraničí. I s touto možností se tedy musí počítat - nákazu dostal plně naočkovaný šedesátník, který si dovezl mutaci z ciziny, konkrétně ze Švédska. Podle současného stavu zákonů ale paradoxně jeho manželka nemusí do karantény, protože je očkovaná - přestože i ona by mohla být nakažená,“ zmínil.

„Nachlazení a respirační infekty tvoří devadesát pět procent všech případů. Když pojmu podezření, že by se mohlo jednat o covid-19, pošlu pacienty na testy. Vždy ale doporučuji, aby se lidé ještě před příchodem do ordinace nechali sami otestovat. Drtivé většině vycházejí testy negativně,“ popsal přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka.

Zatím ale důvod ke znepokojení není a praktičtí lékaři potvrzují, že mezi nemocnými, kteří v těchto týdnech přicházejí do ordinací, převažují klasická respirační onemocnění.

Podle něj by se během případné podzimní vlny soustředila péče o pacienty na standardních lůžkách na infekčním oddělení v Prostějově, pokud by došlo k většímu nárůstu, zopakuje se scénář z loňského roku a v nemocnicích se zřídí covidová oddělení.

„Zatím jsme zaznamenali pouze minimální výskyt, ale už zasedal krizový štáb kraje, na kterém jsme se domlouvali na dalším postupu v případě, že by nemocnost vzrostla. Zvyšujeme kapacitu zásobování kyslíkem a provádíme částečnou rekonstrukci infekčního oddělení v Prostějově tak, aby byl kyslík dostupný na všech lůžkách tohoto oddělení - dosud tomu tak totiž nebylo. Dělají se nové rozvody a zásobny kyslíku,“ informoval Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, pod niž spadá i nemocnice v Přerově.

V přerovské nemocnici dosud nemusel být hospitalizován s covidem žádný pacient, na infekčním oddělení v Prostějově leží dva. Neznamená to ale, že by se nemocnice na případnou podzimní vlnu nepřipravovaly.

Přestože počty nově nakažených koronavirem tento týden v Česku vzrostly, na Přerovsku je zatím situace klidná. Podle praktických lékařů převažují v ordinacích klasická respirační onemocnění, typická pro podzimní měsíce. Svým pacientům ale před příchodem do ordinace doporučují udělat si doma antigenní test.

