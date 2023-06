Kované exponáty akademického sochaře Jana Dostála zdobí letos Masarykovo náměstí v Lipníku nad Bečvou a přilehlá prostranství. Tradiční sezonní výstava Kov ve městě začala ve čtvrtek vpodvečer a podívat se na ni mohou poprvé třeba návštěvníci, kteří zamíří v sobotu 17. června na nedaleký hrad na Helfštýnské ateliéry.

V Lipníku nad Bečvou začala ve čtvrtek tradiční výstava Kov ve městě. Foto: Se souhlasem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou | Foto: MÚ Lipník nad Bečvou

Výstava Kov ve městě se v Lipníku koná už po devatenácté. „Když skončil loňský ročník, uvažovali jsme, jakou formu zpracování kovu Lipník ještě neprezentoval. Jako kurátorovi by se mi na výstavě vždy líbilo nějaké zvučné jméno - třeba i světová nebo alespoň evropská umělecká osobnost. A to se letos povedlo, aniž bychom museli vypravovat kamiony pro exponáty tisíce kilometrů daleko,“ pochvaluje si kastelán hradu Helfštýna a kurátor výstavy Jan Lauro.

Lipník letos ozdobí kovové sochy akademického sochaře Jana Dostála

Uznávaný umělec Jan Dostál představuje na výstavě zhruba deset rozměrných abstraktivních soch. Autor je zpracoval zajímavou technologií. „Většina exponátů je roztáčených, což je technologie, kterou teď poslední tři roky piluji. Na laseru nechám nařezat plech a postupně ho roztáčím do 3D tvarů, takže je to v podstatě experiment, jak dostat objekt z 2D do 3D. Vznikají různé organické struktury, jakoby z živočišné, možná i rostlinné říše,“ prozradil autor.

Jan Dostál po sobě zanechal výraznou stopu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Jeho exponát nazvaný Mrak, největší ručně tvarovaná socha z nerezové oceli na světě, tvořil výraznou dominantu českého pavilonu pro Expo 2020.