Podle starosty Jiřího Kudláčka (Naše krásné Hranice) totiž majitelé objektu deklarovali, že pod 35 milionů korun s cenou nepůjdou. Dle některých zastupitelů by však měla být odpovídající částka nižší. I z toho důvodu, že majitelé zkoušeli halu prodat již v roce 2018. Za Naparii tehdy ve veřejné aukci požadovali 32 milionů korun, tedy o 3 miliony méně, než kolik nyní chtějí po městu. Nikdo však o halu za tuto sumu zájem neprojevil.

Za zmínku také stojí, že původně nabízeli majitelé Naparii městu za částku ještě o dalších 10 až 15 milionů vyšší. Na zastupitelstvu z loňského prosince starosta dokonce zmiňoval částku 61 milionů korun.

Dlouhodobě ztrátové

Sportovní centrum je navíc dlouhodobě ztrátové. To by se patrně nezměnilo ani po případném převzetí městem. Odhad každoroční budoucí ztráty v případě provozování městem se pohybuje do výše 1 milionu korun.

Haša: 32 milionů bych za to nedal

Zastupitel Jiří Haša (KDU-ČSL) je tak přesvědčen o tom, že skutečná tržní cena je ještě výrazně nižší než 32 milionů.

„Před třemi lety to nikdo za tyhle peníze nechtěl, absolutně tak nevím, jak se dospělo k těm sumám. Vy si myslíte, že by to teď někdo za tyhle peníze koupil? Halu, kde je nulová návratnost? Město se musí chovat jako řádný hospodář. Zkuste si představit, že byste to měli kupovat za svoje peníze. Já bych za to teda 32 milionů rozhodně nedal,“ řekl mimo jiné Jiří Haša.

Starosta: přínos je víc než peníze

Jiří Kudláček s tímto názorem nesouhlasí. „Je pravdou, že z tohohle pohledu ta tržní cena je skutečně nižší. To je ale velmi špatný pohled, protože když se nám v této době rozpadnou takovéto přínosné společenské aktivity, tak náprava škod, které vzniknou, bude nezaplatitelná. Máme tam úspěšné kluby, chceme připravit zázemí pro děti. Jsme tak zodpovědní za společenskou stránku věci, která je pro mě důležitější než ty peníze,“ reagoval starosta.

Halu Naparia za standardní společenské situace využívají zejména místní florbalisté a Judo Železo Hranice. Ti jsou na Naparii existenčně závislí.

Fungování těchto oddílů nechtějí ohrozit ani zastupitelé, kteří se k nákupu Naparie staví rezervovaněji. Jaké existují možnosti v případě, že by město halu nakonec nekoupilo, představil na jednání zastupitelstva Robert Selzer (HORA). I tyto návrhy vám představíme v příštím článku o Naparii. (kra)