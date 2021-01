Už příští měsíc by se měli hraničtí zastupitelé rozhodnout o tom, zda město odkoupí sportovní halu Naparia. Majitelé nabízí sportovní centrum radnici za 35 milionů korun. Rozhodnutí s napětím vyhlíží především judisté Železa Hranice a zdejší florbalisté. Opoziční zastupitelé nicméně nabádají k finanční obezřetnosti.

Sportovní centrum Naparia v Hranicích | Foto: DENÍK

Pro oba zmíněné sportovní oddíly je Naparia již několik let hlavním útočištěm při trénincích, zápasech či turnajích. „K odkupu Sportovního centra Naparia městem se nám nepřísluší vyjadřovat. Nicméně v případě, že by město na nabídku nereagovalo, mohlo by to pro náš klub znamenat komplikace,“ přiznává Tomáš Ličman z Judo Železo Hranice.