Nebeský vydal další knihu: Poznej své Hranice

Na pultech se objevila nová publikace o Hranicích. Její autor Jiří J. K. Nebeský se tentokrát pokusil vytvořit populárně naučnou knížku s tematickými kapitolami, které nás provedou bohatou historií našeho města.

„Původně to měla být učebnice pro děti, ale nakonec je z toho spíš publikace pro studenty a dospělé,“ říká o knížce autor.

„Snažil jsem se historická témata spojit s dneškem, aby bylo vidět, jak současnost vyrůstá z minulosti,“ dodává.

V obsahu najdeme například kapitoly Zrození města, Zámek a hradby, Městský znak, Naši Dietrichsteinové, Soužití sousedů, Listopad 1989, Cechy a firmy a další. Kniha přináší sto barevných fotografií, mnohdy dosud nepublikovaných.

V úvodu se dočteme: „Snažil jsem se zprostředkovat současný stav historického poznání, v mnohém jistě jiný, než jaký byl před třiceti či padesáti lety. Někdy jsem se neubránil kritickému rýpnutí, zejména když jsem měl pocit, že by to mohlo pomoci ke změně věcí, které by nápravu potřebovaly.“

Zájemci najdou knížku v Informačním centru a knihkupectví Ezop.