Jahodová pole v Bochoři jsou v těchto dnech doslova v obležení milovníků sladkých červených plodů. Samosběr jahod začal minulý týden a zájemci mohou přicházet s vlastními nádobami nebo košíky tři dny v týdnu - v pondělí, ve středu a sobotu. Sklizeň potrvá tři až čtyři týdny - podle toho, jak velký bude zájem.

Jahodová pole v Bochoři obsypána lidmi 10.6.2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Zahájili jsme samosběr 7. června a snažíme se dodržet režim sbírání - prodejní dny jsou v pondělí, ve středu a v sobotu. Sbíráme už od šesti ráno, aby se netvořily fronty, a jsme tu vždy až do vysbírání plodů,“ popsal Jiří Měšťánek, který se svou manželkou pěstuje jahody v Bochoři na ploše dvou hektarů.

Podle něj by se měli lidé dříve, než vyjedou na samosběr, podívat na facebookové stránky Jahody Měšťánkovi, jestli je otevřeno. „Kdo nemá Facebook, ať raději zatelefonuje, jestli ještě sbíráme,“ řekl.

Pozitivní zprávou pro všechny milovníky zavařování, marmelád a džemů je, že cena za sběr se nezvýšila. Lidé zaplatí stejně jako loni 65 korun za kilo jahod. Mohou si přitom vybrat z několika odrůd. „Nosnou odrůdu, která je na osmdesáti procentech výsadby, je Rumba. Je to raná odrůda, která je pevná, šťavnatá a má lesklý, velmi atraktivní vzhled,“ přiblížil.

VIDEO: Zubrfest v Přerově opět přilákal davy, pivo teklo proudem. Podívejte se

Kromě toho je každoročně velká poptávka také po odrůdě Karmen, kterou mohou začít zájemci sbírat od středy 14. června. „Karmen je jediná česká odrůda, kterou na polích máme. Lidé si ji berou hlavně na marmelády a džemy - je to výborná jahoda, ale hodně měkká, takže pokud ji ráno nasbírají, měli by ji co nejrychleji zpracovat nebo spotřebovat,“ zmínil.

Manželé Měšťánkovi vysadili na jahodových polích také poloranou odrůdu Polka. „Je to holandská odrůda, která je ale trochu menší. Kdo dělá marmeládu, tak ji využije, ale kdo si slibuje, že nasbírá hned, tak to okamžitě nemá. Plody jsou trochu menší,“ přiblížil Jiří Měšťánek.

Troubky jako symbol zkázy. Čtvrtstoletí po povodni se začíná projektovat ochrana

Letošní úroda jahod je slibná. „Je to dobrý rok, i když je trochu chladněji. Vláha byla, což jahody potřebují. Myslím si, že vítr, který je sice nepříjemný, porost vysušuje, což by mělo zabránit i plísním,“ zhodnotil s tím, že zájem o samosběr je už první týden v Bochoři značný.

„Trhat se bude zhruba do konce měsíce - většinou se vše vysbírá tři až čtyři týdny po zahájení. Ten hlavní nápor nás tedy teprve čeká,“ odhaduje.

Zákazníci, kteří dorazí do Bochoře, se mohou těšit nejen na skvělé jahody, ale nasbírají si i hrášek a česnek. „Hrášek právě teď začal a v průběhu příštího týdne si na něj lidé mohou jezdit. U hrášku bude ale nejlepší, když zájemci přijedou ve sběrových dnech jahod. Když zatelefonují, můžeme je individuálně pouštět i mimo sběrové dny,“ řekl.

Nové zídky za více než 72 milionů ochrání Přerov před padesátiletou vodou

O česnek je už nyní obrovský zájem. „Česnek je na objednání a objednávkový sešit je prakticky uzavřený. Jezdí k nám totiž pravidelný okruh lidí, kteří se vždy o česnek hlásí,“ zmínil Jiří Měšťánek.

Pravidla samosběru jsou stejná jako v předchozích letech. „Lidé si donesou vlastní nádoby - ty jim zvážíme, a potom odečteme z celkového množství. Dovedeme je na řádek, kde si jahody sbírají. Tam, kde sběr dokončí, zapíchnou kolík,“ řekl Měšťánek.

Do Bochoře jezdí na samosběr zájemci ze širokého okolí a pro mnohé rodiny už je to tradice. „Jahody mi tak chutnaly, že jsem si svou oblíbenou odrůdu koupila a vysadila na vlastní zahradě. Jsem zvědavá, jaká bude letošní úroda,“ svěřila se zákaznice z Přerova, která na samosběr jahod pravidelně jezdí.