„Hotovo by mohlo být ke konci srpna,“ rozhlíželi se zástupci firmy po rozsáhlém staveništi, na kterém je denně nasazeno několik kusů techniky.

V Litovli se mohou těšit na jeden z nejmodernějších parků pro tyto sporty. „Přizvali jsme litovelské skejťáky, kteří se měli možnost vyjádřit k podobě skateparku a společně s odborníky navrhnout prvky, aby to pro ně bylo co nejatraktivnější,“ popisoval starosta.Nové sportoviště nahradí zastaralý skatepark na sídlišti Karla Sedláka, který se skládá z kovových prvků a na jeho hlučný provoz si místní obyvatelé již několik let stěžují. Sepsali kvůli tomu i petice.

Městu se na areál podařilo získat dotaci ve výši téměř 6 milionů korun. Celkové náklady činí 11,5 milionu korun.