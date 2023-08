„Olomoucká zoo se k těmto zvířatům po roční pauze způsobené úhynem posledních jedinců nyní vrací, a to v podobě hned dvou samců. Jedná se o bratry, kteří se narodili v roce 2016 v Zoo Boras ve Švédsku a od roku 2018 pobývali v Zoo Dvůr Králové nad Labem,“ informovala zooložka Jitka Vokurková.

Gepardy má Zoo Olomouc od roku 1999. Úspěšně odchovala celkem 12 mláďat. Není to ale úplně jednoduché. Pokud zoo chce gepardy rozmnožovat, je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měly tyto šelmy oddělené ložnice, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky, ani teritoriálně.

„Nesmí se slyšet, vidět, cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ objasnila mluvčí zoo Iveta Gronská.Gepard je nejohroženější kočka Afriky. Ve volné přírodě se v důsledku ztráty přirozeného prostředí, nelibého lidského faktoru a ilegálního obchodu se zvířaty pohybuje posledních 7500 jedinců.