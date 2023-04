Oceněním Učitel roku 2023 Olomouckého kraje se od konce března může pyšnit pedagožka Jana Nováková ze Střední odborné školy Hranice. Za katedrou stojí již více jak 15 let. Její původní povolání se však točilo kolem managementu a ekonomiky.

Učitelka Jana Nováková ze Střední odborné školy Hranice získala titul Učitel roku Olomouckého kraje, úterý 28. března 2023. | Foto: Deník/VLP Externista

O to víc si tohoto prestižního titulu cení. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu učit. K tomuto povolání jsem se dostala vlastně náhodou. Bývalý pan ředitel Petr Flajšar starší mě přesvědčil, ať to zkusím. A pak mě učení chytlo a stále mě velmi baví,“ řekla s úsměvem Jana Nováková, která na Střední odborné škole Hranice vyučuje účetnictví a ekonomiku.

Ačkoliv by se to mohlo zdát jako značná nevýhoda, že není vystudovaný pedagog, opak je pravdou.

„Učitelé, kteří vyučují odborné předměty, by podle mého názoru měli projít praxí. Aby si prošli realitou, aby věděli o čem mluví, aby žákům dokázali vysvětlit spoustu pro ně těžko uchopitelných věcí na praktických příkladech,“ vysvětlila kantorka.

Při své výuce rozsáhle využívá takzvanou zážitkovou pedagogiku. Žáci v jejích hodinách zakládají vlastní studentské firmy, vymýšlejí inovativní a konkurence schopné výrobky a služby a vedou vlastní účetnictví.

Právě tuto formu vzdělávání porota ocenila a asi ji zaujal příběh o studentovi, který se díky úspěšné studentské firmě zviditelnil a je v profesním životě velmi úspěšný.

„Kolikrát je člověk unavený, ale vždycky si řeknu, kdybys aspoň jednomu studentovi pomohla, tak to stojí určitě za to,“ řekla Jana Nováková. „Se studenty dělám spoustu aktivit a vidím, jak je tento způsob výuky posouvá dopředu“, dodala.

Titul Učitel roku 2023 Olomouckého kraje nebere jako osobní zásluhu.

„Za touto cenou stojí všichni mí studenti, mí kolegové a vedení školy, protože právě oni se podíleli na mém profesním růstu. Velký dík patří i bývalému řediteli školy Petru Flajšarovi staršímu, který mi věřil a podporoval mě v mých školních aktivitách,“ zhodnotila Jana Nováková.

Velká a upřímná radost z ocenění zavládla také ve Střední odborné škole Hranice. „Moc jsme přivítali, že ocenění získala naše kantorka. Už dlouho nebyl v rámci této ankety oceněn kantor ze soukromé školy, o to víc nás to potěšilo. Jana Nováková je velmi oblíbená učitelka, především mezi studenty. Je to pro nás velký úspěch,“ řekl k ocenění už minulý týden ředitel Střední odborné školy Hranice Petr Flajšar.

Tři otázky pro držitelku ceny Učitel roku 2023 Olomouckého kraje Janu Novákovou

Jaký by měl být dobrý učitel?

To je spíš otázka pro studenty. Dle mého názoru by ale správný učitel měl mít určitý nadhled a samozřejmě by měl mít takovou zdravou dávku humoru a udělat si někdy srandu i sám ze sebe, aby studenti věděli, že to je také jen člověk a navázali trošku jiné vztahy, než jen formální.

Jací jsou v dnešní době studenti?

Zaujmout žáky je čím dál tím těžší, ale zároveň je to vlastně velká výzva. Když pak vidím ten zájem, jak se snaží a nevzdávají to, tak to je úplně nejvíce.

Jaké je vaše pedagogické krédo?

Vždycky jim říkám, panebože neučte se ty poučky zpaměti, snažte se je pochopit. V práci se vás nikdo nikdy na žádnou poučku nezeptá, ale bude čekat, že to, co jste se naučili, budete umět použít. A to použijete pouze v tom případě, že tomu budete rozumět. Doufám, že s touto zásadou dožiju do důchodu (smích).

