„Přišlo nám, že se do konceptu filmu skvěle hodí. Když jsme pak skladbu slyšeli v prvních filmových střizích, měli jsme pocit, jako by vznikala na zakázku přímo pro Minutu věčnosti,“ doplňuje Langošová, která je autorkou hudby i textu.

Kapela nakonec nabídla do filmu jinou píseň 100 Years.

„Režisér Rudolf Havlík nás zkontaktoval přes Facebook. Viděl trailer na naši zatím nevydanou skladbu Island a říkal si, že by se mu hodila do nového filmu, který právě na Islandu vznikal,“ popisuje začátky spolupráce zpěvačka November 2nd Saša Langošová.

Píseň 100 Years, na které se společně podíleli, se stala hlavní skladbou snímku, ve kterém excelují herci Jiří Langmajer a Martina Babišová. Třetí roli pak ztvárnil Island, kde film vznikal. Videoklip, který píseň doprovází, ukazuje zatím nezveřejněné záběry z filmu. Minuta věčnosti vstoupí do českých kin 30. září 2021 a ještě před tím bude mít slavnostní premiéru na festivalu Febiofest.

VIDEO / Česká kapela November 2nd s hranickými kořeny, nashvillský kytarista Todd Lombardo a producent Tchad Blake, který stojí za zvukem Black Keys nebo U2. To jsou jména, jež spojuje nový český film Rudolfa Havlíka Minuta věčnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.