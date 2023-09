November 2nd s hranickými kořeny avizují vydání alba písničkou o blackoutu

Redakce

Česká kytarová kapela November 2nd oznámila termín vydání nového alba. Eponymní nahrávka, pojmenované pouze názvem skupiny, vyjde 2. listopadu. Zároveň pouští kapela do éteru singl Lights Are Out. Pod produkcí jsou podepsaní November 2nd společně s producentem Borisem Carloffem.

November 2nd. | Foto: Ľubica Martincová, se souhlasem