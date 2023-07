Cedule ani v polovině července zprovozněny nebyly. Do konce měsíce by však měly potřebná data ukazovat.

Cedulí bylo instalováno celkem 14. První najdou řidiči už před kruhovým objezdem v Samotiškách. Poskytne údaj o tom, zda je nahoře na Kopečku volno, nebo ne. Panel na příjezdu do Svatého Kopečku pak obsahuje data o jednotlivých parkovacích plochách.

Parkovací systém zahrnuje celkem pět ploch. Nově se počítá i se zpoplatněním stání podél komunikace vedoucí do Radíkova, a to v režimu 40 korun za hodinu. Platební terminály umístěné u cesty zatím nejsou v provozu. Na parkovištích u zoologické zahrady a Fojtství činí denní sazba u osobního auta 100 korun, mimo sezonu pak 60. Prvních 15 minut je zde zdarma.

Moderní parkovací a navigační systém sice pomůže v organizaci dopravy hlavně o víkendech a svátcích, kdy za příznivého počasí míří do zoo tisíce lidí, ale neřeší nedostatek parkovacích míst na Svatém Kopečku. Bezvýsledně se jím zabývalo už několik politických reprezentací.

„Pomohlo by záchytné parkoviště a kyvadlová doprava. Nebo výstavba parkovacího domu v blízkosti zoologické zahrady,“ uvedl náměstek primátora Tichý. „Hledáme kapacity, je snaha to vyřešit, ale není to z majetkoprávního hlediska jednoduchá záležitost,“ poukázal.

Komise městské části volala alespoň po znovuzavedení posilové autobusové linky a větší propagaci využívání MHD při přesunu lidí do zoo. Neuspěla.

„Se znovuobnovením zavedení autobusového posilového vozu 111 se do budoucna nepočítá. Sčítače ve vozech ukázaly jejich nevytíženost a následné ekonomické ztráty,“ vysvětlila mluvčí zoo Iveta Gronská. „Posílila se ale standardní zastávková linka č. 11. V případě exponovaných dnů reagují řidiči na dispečink, který následně posílá mimořádné posilové vozy,“ dodala.