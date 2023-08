Nádrž je sice využívána na sportovní rybolov, rekreanty v horkých letních dnech však nikdo nevyhání. „Provozní řád stanovuje, jak se mají lidé kolem přehrady pohybovat, kde se mohou vykoupat a odpočívat,“ vysvětloval Robert Rizman, jednatel společnosti Sportovní Rybolov Aqua.

„Ale je potřeba brát v potaz, že se zde rybaří. Rybáři však nejsou na molech neustále a obsazena nejsou vždy všechna mola. Vše je o rozumné domluvě a vzájemném respektu,“ poukázal.

Přehrada nabízí hlavně přírodní krásy. Není zde občerstvení a autem se rekreanti až k hrázi nedostanou. Kempovat u vody nelze.

„Je to tady o přírodě, ani my zde nemáme žádné chatky. Lidé chodí k přehradě pěšky na procházky nebo si vyrazí na kole. Je to krásné místo a co máme odezvu, tak za našeho působení prokouklo,“ uzavřel podnikatel.

Vodní nádrž Tršice vznikla v údolí Olešnice jako vodní nádrž III. kategorie, stavba začala v roce 1980. Její funkcí je zadržení povodňových průtoků říčky Olešnice a případné využití vody k závlahám.

Bližší informace pro zájemce o rybaření: https://aqua-trsice.cz/